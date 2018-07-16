Путин: у спецслужб России и США есть примеры успешного сотрудничества

По словам российского лидера, пример совместной работы спецслужбы России и США смогли продемонстрировать, в частности, на ЧМ-2018.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. У России и США есть примеры успешного сотрудничества спецслужб, одним из них является взаимодействие во время чемпионата мира по футболу, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Хельсинки по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

© Sputnik / Sergey Guneev Трамп: диалог с Путиным был прямым, открытым и продуктивным

"Хочу отметить, что наши специальные службы работают, работают весьма успешно. Самый свежий пример — это тесное оперативное взаимодействие с группой американских экспертов в области безопасности в рамках завершившегося вчера в России чемпионата мира по футболу", — заявил Путин, слова которого цитирует РИА Новости.

По словам российского президента, контакты по линии спецслужб полезно перевести на системную основу.