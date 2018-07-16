Путин и Трамп рассказали о сотрудничестве по сирийскому вопросу

Президенты России и США обсудили взаимодействие двух стран для урегулирования ситуации в Сирии.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Российские и американские военные наладили взаимодействие и смогли не допустить опасных столкновений в Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом по итогам их совместных переговоров в Хельсинки.

"Российские и американские военные приобрели полезный опыт взаимодействия и координации, наладили оперативные каналы связи, что позволило не допустить опасных инцидентов и непредсказуемого столкновения на поле боя, в воздухе, на земле", — подчеркнул Путин.

© Sputnik / Алексей Дружинин Асад: благодаря мудрости Москвы, удалось избежать конфликта США и РФ в Сирии

В свою очередь, Трамп заявил, что сотрудничество США и России может спасти сотни тысяч жизней в Сирии.

"Вопрос кризиса в Сирии — очень сложный. Сотрудничество между нашими странами может потенциально спасти сотни тысяч жизней", — сказал Трамп.

Путин в ответ на вопрос, кому сейчас принадлежит инициатива по Сирии, подарил Трампу мяч чемпионата мира по футболу, добавив, что теперь он на стороне США.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.