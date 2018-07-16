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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

Путин предложил Трампу совместно расследовать "вмешательство" в выборы

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Тема:
Переговоры Путина и Трампа в Хельсинки (34)
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Российский лидер предложил президенту США совместно работать над расследованием дела о якобы имевшем место участии 12 россиян во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Комиссия США по расследованию "вмешательства" РФ в выборы может направить в Россию запросы о проведении допросов тех, кого в чем-то подозревает, заявил президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки, пишет РИА Новости.

Президент РФ напомнил, что существует договор о взаимной помощи по уголовным делам, причем "эффективно работающий".

"Этим договором предусмотрены определенные процедуры совместной работы. Мы можем предложить, чтобы соответствующая ваша комиссия, которую возглавляет (спецпрокурор Роберт) Мюллер, в рамках этого договора направила нам официальный запрос с целью провести допросы тех людей, которых он считает виновными в совершении каких-то правонарушений", — заявил Путин. 

ФСБ России
© Sputnik / Igor Zarembo
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Российский лидер добавил, что сотрудники прокуратуры и следственных органов РФ могут провести эти допросы и направить соответствующие материалы в Соединенные Штаты.

Более того, по словам Путина, Россия может сделать и еще один шаг навстречу — допустить официальных представителей Соединенных Штатов присутствовать на этих допросах.

"Но в этом случае мы, безусловно, будем ставить вопрос о том, чтобы эти действия были взаимными, мы тогда будем ожидать от американской стороны, чтобы они допросили тех официальных лиц, в том числе представителей спецслужб Соединенных Штатов, которых мы подозреваем в совершении противоправных действий на территории Российской Федерации, в присутствии наших следователей", — пояснил он.

В свою очередь, Трамп положительно оценил предложение Путина о совместном расследовании дела о якобы имевшем место участии 12 россиян во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

"Путин был очень силен и мощен в отрицании вмешательства сегодня. И вот что он предложил. Он предложил, чтобы люди, которые работают над этим делом, приехали и работали с их следователями по делу о 12 людях. Я считают это прекрасным предложением", — заявил Трамп. 

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки
© Sputnik / Sergey Guneev
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Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.

Тема:
Переговоры Путина и Трампа в Хельсинки (34)

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Теги:
совместные действия, расследование, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Россия
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