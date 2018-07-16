Матвиенко: переговоры Путина и Трампа - толчок к партнерству на всех уровнях

Матвиенко считает, что атмосфера на итоговой пресс-конференции Путина и Трампа показывает, что оба лидера понимают важность налаживания двусторонних отношений.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые прошли в конструктивном ключе, подтолкнут и другие структуры к сотрудничеству. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Был сделан первый важный шаг в налаживании политического диалога. Этот шаг подтолкнет и другие структуры РФ и США к сотрудничеству, что мы и увидели в приезде американских сенаторов в Россию", — сказала Матвиенко.

© Sputnik / Sergey Guneev Путин назвал переговоры с Трампом успешными и полезными

По ее словам, нужно стараться продолжать всеобъемлющий политический диалог между Москвой и Вашингтоном.

По мнению сенатора, атмосфера на итоговой пресс-конференции саммита показывает, что "оба лидера понимают важность налаживания двусторонних отношений, взаимодействия в решении проблем с Сирией, было сказано, что цели у нас одни — победить ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ — ред.), добиться стабильности".

В понедельник в Хельсинки состоялась встреча Трампа и Путина. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.