Переговоры лидеров России и США: что говорят в Молдове

Молдавский политолог прокомментировал итоги переговоров лидеров России и США: посылы мировому сообществу и диалог, который должен продолжаться.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Если отношения между Россией и США будут улучшаться, то это пойдет на пользу миру, заявил Sputnik политолог Виктор Жук, комментируя итоги пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

© Sputnik / Sergey Guneev Путин назвал переговоры с Трампом успешными и полезными

"Это первая полномасштабная встреча между лидерами России и США. Считаю, что политический диалог был необходим, особенно между такими странами, которые считают себя ответственными за судьбу мира", — сказал Жук.

По его мнению, лидеры двух держав попытались найти точки соприкосновения, но есть и проблемы, которые не решаются на краткосрочном уровне.

Как считает аналитик, встреча Путина и Трампа стала своеобразным посылом мировому сообществу.

"Если отношения между Россией и США будут улучшаться, то это пойдет на пользу миру", — сказал Жук.

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В понедельник в Хельсинки президент России и лидер США провели первую встречу вне рамок многосторонних международных форумов. Их беседа один на один продолжалась два часа десять минут. После завершения переговоров в расширенном формате главы государств провели совместную пресс-конференцию.