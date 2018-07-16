Коротко о главном: топ-10 цитат Путина и Трампа в Хельсинки

Итоговая пресс-конференция лидеров США и России по переговорам в Хельсинки показала, что Путин и Трамп нашли общий язык. Корреспондент Sputnik Молдова выбрал десять ярких реплик президентов.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik, Иван Бурзум. Хорошим началом назвал глава Белого Дома Дональд Трамп встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. А журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции по итогам переговоров двух лидеров, услышали не только долгожданные ответы, но и ощутили взаимное настроение Путина и Трампа, которое передавалось в их репликах.

© Sputnik / Sergey Guneev Путин назвал переговоры с Трампом успешными и полезными

Любопытная деталь: Путин, рассказывая о темах, которые обсуждались на встрече, два раза обратился к президенту США по имени. То есть просто — Дональд. А это уже говорит о том, что между лидерами двух держав установились хорошие отношения. Позже это подтвердил и глава Белого дома.

В своей части выступления Трамп констатировал: "Отношения США с Россией "никогда не были хуже, чем ныне, но это положение изменилось четыре часа назад".

То есть, президент США дал понять, что Вашингтон и Москва заинтересованы вывести диалог в конструктивное русло. Вообще, на пресс-конференции много говорилось об "интересах".

О политических, экономических, геополитических. Но самое главное — о государственных. Путин, отвечая на вопрос американских журналистов, так прямо и сказал: "Трамп защищает интересы США, я — России, есть точки соприкосновения, но есть и расхождения".

В целом на этой пресс-конференции было много ярких ответов, которые наверняка станут афоризмами. Корреспонденты Sputnik Молдова выбрали десять лучших реплик.

1. "Я ведь тоже работал в разведке и знаю, как составляются соответствующие досье".(Владимир Путин о в российском "вмешательстве" в выборы в США).

2. "Наши вооруженные силы договариваются лучше, чем политики". (Дональд Трамп о ситуации на Ближнем Востоке).

3. "Выбросьте эту шелуху из головы". (Путин о сборе в России компромата на Трампа, когда тот приезжал в Москву еще до того, как он стал президентом).

4. "Если бы у русских был компромат на меня, они бы его предоставили". (Трамп о сборе в России компромата на него).

5. "Наши ожидания опираются на реализм — сотрудничество и мир". (Трамп об отношениях Вашингтона и Москвы).

Во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в президентском дворце в Хельсинки © Sputnik / Sergey Guneev

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки © Sputnik / Сергей Гунеев

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки © Sputnik / Сергей Гунеев

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки © Sputnik / Сергей Гунеев

Путин в ответ на вопрос об инициативе в Сирии подарил Трампу мяч ЧМ-2018 © Sputnik / Сергей Гунеев 1 / 5 © Sputnik / Sergey Guneev Во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в президентском дворце в Хельсинки

6. "Господин Сорос, например, везде вмешивается, но это позиция частного лица, а не американского государства". (Путин о "вмешательстве" в выборы в США).

7. "Никому нельзя верить. С чего вы взяли, что Трамп мне доверяет? Он защищает интересы США, я — России". (Путин о "вмешательстве" в выборы).

8. "Я лучше пойду на политический риск в интересах мира, чем буду рисковать миром ради политики". (Трамп о диалоге Вашингтона с Москвой).

9. "Я назвал его (Путина) конкурентом, причем хорошим конкурентом. Думаю, что слово конкурент — это комплимент. (Трамп о переговорах с Путиным).

10. "Мы не смогли расчистить все завалы, это невозможно было сделать на первой встрече такой, но считаю, сделали первый важный шаг в этом направлении". (Путин о переговорах с Трампом).

И в качестве бонуса можно привести еще одну цитату. Правда, не президентов.

"Переговоры Путина и Трампа прошли лучше, чем супер, — шикарно", — заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.