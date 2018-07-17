Бельгийские СМИ назвали Владимира Путина "всегда подготовленным" политиком

По сообщениям в СМИ Бельгии следует, что российский лидер задал тон встрече с президентом США Дональдом Трампом, прошедшей накануне в Хельсинки.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. По сообщениям в бельгийской прессе можно проследить, что итоги саммита РФ-США в Хельсинки стали успехом для российской стороны, которая была лучше подготовлена и в перспективе может рассчитывать на уступки со стороны Белого дома, в том числе по санкциям. Об этом пишет РИА Новости.

Издание La Libre называет прошедший саммит "русской идиллией Трампа", на котором "американский президент был мало подготовлен, или вообще не подготовлен", а российский лидер "окружен ореолом успеха чемпионата мира по футболу".

"Саммит выполнил свои обещания: конфронтации и разногласиям предпочли сотрудничество", а "Трамп и Путин рады, что стали лучше друг друга понимать", отмечают журналисты издания. При этом издание считает, что "возобновление этого диалога может быть прелюдией к снятию санкций".

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Издание также полагает, что заявления российской стороны по транзиту газа через Украину "позволят Трампу по возвращению домой утверждать, что хорошие отношения с РФ в интересах США".

Президент РФ Владимир Путин заверил своего американского коллегу Дональда Трампа в том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после ввода "Северного потока-2", а также продлить транзитный контракт в случае урегулирования спора "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском суде.

Другое ведущее бельгийское издание Le Soir отмечает, что прошедшая в Хельсинки "встреча означает сближение двух стран, но на условиях Кремля".

"Трамп равняется на Путина", — под таким заголовком издание анализирует саммит, отмечая, что "российский президент задавал тон".

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"Путин всегда тщательно подготовлен к переговорам", а "опасения, что непредсказуемый Трамп может сделать уступки, кажутся как никогда обоснованными", пишет издание, отмечая, что "российский и американский президенты показали на встрече откровенное понимание".

Первая полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в понедельник в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.