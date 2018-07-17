Минобороны РФ готово к реализации договоренностей Путина и Трампа

Генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Минобороны готовы выполнять достигнутые Путином и Трампом договоренности.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Российское оборонное ведомство готово к практической реализации договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Министерство обороны РФ готово к практической реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых накануне в ходе саммита в Хельсинки", — сказал он.

© Sputnik / Igor Zarembo Путин: у спецслужб России и США есть примеры успешного сотрудничества

Конашенков подчеркнул, что российское военное ведомство "готово активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генеральных штабов и другим имеющимся каналам коммуникации для обсуждения продления срока действия договора СНВ, взаимодействия в Сирии, а также других актуальных вопросов обеспечения военной безопасности".

Саммит в Хельсинки

В понедельник, 16 июля, Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и кое-где даже достигли практических договоренностей.

Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.