Эксперт: договоренности Путина и Трампа по безопасности важны для всего мира

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Решения, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в сфере международной безопасности, полезны для всего мира, заявила Sputnik журналист, политолог и доктор философии Маргарита Цвик.

"Сирия – это не только спасение сирийского народа, но и улучшение жизни населения Евросоюза, потому что, когда столько людей прибывают к ним из очень сложных точек на нашей земле, то, безусловно, это трудно, к примеру, для той же Германии. Благодаря России в Сирии, откуда большинство населения перебралось в разные страны мира, чтобы переждать эту страшную войну, затеянную оппозицией, наступило, нельзя сказать, что перемирие, нельзя сказать, что тишина, но оттуда уже не такими толпами бегут люди. У Сирии появилась надежда", — заявила Цвик.

© REUTERS / Grigory Dukor Путин и Трамп рассказали о сотрудничестве по сирийскому вопросу

По ее мнению, постоянные наплывы такого огромного количества людей не то что мешали, а не давали возможность Евросоюзу заниматься своими делами. Как считает эксперт, в ЕС сейчас много проблем, впрочем, как и везде.

"Потому те решения, которые приняли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, очень полезны для всего мира. Российский лидер давным-давно говорил о том, что надо все делать вместе, то есть подобные вопросы должны решаться сообща", — добавила Цвик.

Как считает собеседница, в решении сирийской проблемы заинтересованы в первую очередь США. Всем известно, что вместе с огромным потоком мигрантов из Сирии в различные страны мира проникают террористы с желанием уничтожить не только людей, но и продолжить войну против всего человечества.

"И тут произошла остановка – в Сирии перестали в таком масштабе гибнуть люди. Это перехождение из одного дома в другой, эта ментальность, которая смешивается и приводит к каким-то недовольствам и хозяев, и гостей, останавливается. Сейчас Трамп заявил о том, что действительно надо делать, в том числе, и в Ираке, и, естественно, поставил вопрос о помощи для того, чтобы нигде и никогда не находили химическое оружие. Это хорошее дело было бы для всего человечества", — отметила Цвик.

© Sputnik / Сергей Гунеев Трамп: США рассчитывают на совместную работу c Россией и Израилем по Сирии

В понедельник, 16 июля, Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

На встрече в финской столице российский президент заверил своего американского коллегу, что Москва готова продлить Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ), но надо обсудить детали.

Также лидеры России и США договорились о сотрудничестве по сирийской проблеме. Трамп подчеркнул, что это может спасти сотни тысяч жизней. Позже российское оборонное ведомство заявило о готовности к практической реализации договоренностей президентов России и США в сфере международной безопасности.