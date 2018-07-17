Трамп: диалог с РФ очень важен для США после многих лет плохих отношений

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Диалог с Россией очень важен для США после многих лет плохих отношений, заявил во вторник журналистам президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

"Я понимаю (что есть – ред.) многие разногласия между нашими странами,.. но диалог с Россией, с которой у нас были такие плохие отношения в течение стольких лет, очень важен", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что прошедшая в Хельсинки встреча с президентом России Владмиром Путиным была "интересной".

В понедельник, 16 июля, Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.