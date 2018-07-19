Британская полиция установила подозреваемых в отравлении Скрипалей

По версии полиции, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери отравили несколько человек.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. В СМИ просочились новые детали расследования отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Полиция Великобритании полагает, что к инциденту в Солсбери причастны несколько человек, в том числе выходцы из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.

Ранее источник в разведке сообщил, что отравление Скрипалей в британском Солсбери могла осуществить группа из шести человек, "ключевую позицию" в которой занимала женщина.

Мэй, не дави: Великобритания намерена разговаривать с Россией языком санкций>>>

"Следователи уверены, что подозреваемые — русские", — сообщает телеканал ITV со ссылкой на агентство Пресс Ассошиэйшн. Отмечается, что к отравлению причастны несколько человек.

Следствие использовало записи с камер видеонаблюдения и данные о тех, кто прибыл в страну примерно в тот период.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вечером 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули — позже пришел в сознание.