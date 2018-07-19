Трамп готов провести вторую встречу с Путиным

Американский лидер заявил о готовности продолжить диалог с президентом России для поиска решений обозначенных на саммите в Хельсинки вопросов.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести вторую встречу с российским лидером Владимиром Путиным в развитие саммита в Хельсинки, отметив, что все проблемы, которые обсуждались в ходе переговоров, могут быть решены.

"Я жду нашей второй встречи, чтобы мы могли начать обсуждать реализацию некоторых из моментов, которые мы обсуждали, в том числе противодействие терроризму, безопасность Израиля, ядреное нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие", — написал Трамп в четверг в Twitter.

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По словам американского лидера, есть множество ответов на поставленные вопросы. Трамп подчеркнул также, что все указанные проблемы можно решить.

Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Помощник президента России Юрий Ушаков в четверг сообщил, что проведение нового саммита РФ и США пока не обсуждалось.