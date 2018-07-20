Трамп заявил, что работа над второй встречей с Путиным ведется

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что работа над второй встречей с президентом России Владимиром Путиным ведется. Об этом он сообщил в рамках интервью телеканалу CNBC, пишет РИА Новости.

"Да, я бы сказал, что работа ведется. У нас была потрясающая дискуссия по многим темам: терроризм, Сирия, в целом Ближний Восток, Иран", — заявил Трамп в ответ на вопрос ведущего, планируется ли вторая встреча с российским президентом.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

"Я думаю, у меня хорошие отношения с Путиным", — сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что нашел общий язык с президентом России, но встреча, которая длилась два часа, "не всегда приводила к согласию".