Операция "перезагрузка": что заставляет Трампа по-другому разговаривать с ЕС

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп хочет "перезагрузки" отношений с Европейским Союзом, заявил посол ЕС в США Дэвид О'Салливан. Однако Брюссель и Вашингтон ждет "сложный" разговор по всему комплексу договоренностей, отметил дипломат, выступая на форуме безопасности в Аспене, штат Колорадо. Об этом сообщило РИА Новости.

"Насколько я понимаю позицию нынешней администрации, президент недоволен существующим комплексом договоренностей между США и Европой. По вопросам обороны или торговли он хочет перезагрузки. Мы должны быть готовы к разговору на эту тему", — сказал О'Салливан.

© Sputnik / Сергей Гунеев Трамп: диалог с РФ очень важен для США после многих лет плохих отношений

"Это будет непростой разговор. У нас тоже есть интересы и позиции, которые нужно защищать, это мы и будем делать", — добавил дипломат.

Его также просили прокомментировать заявления Трампа о том, что ЕС является "недругом" США. О'Салливан сказал, что, судя по контексту, Трамп имел в виду "скорее конкурента, чем недруга".

"Лично я не смотрю на страны как на конкурентов, конкурируют компании. Но это правда, что в торговле и в других аспектах наши отношения иногда конкурентны", — признал О'Салливан.

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Трамп ввел заградительные пошлины на алюминий и сталь из большинства стран, включая государства ЕС, а также пригрозил масштабными пошлинами на автомобили из Евросоюза. Кроме того, Трамп требует от союзников по НАТО немедленно повысить оборонные расходы до 2% ВВП, причем на недавнем саммите НАТО в Брюсселе американский президент предлагал даже цифру в 4% ВВП.