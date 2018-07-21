Ситуация в Израиле: какова обстановка, и что сообщают мировые СМИ

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Израильский танк обстрелял пост палестинских боевиков в ответ на нарушение границы группой жителей сектора Газа, сообщает РИА Новости.
Группа подозреваемых проникла в Израиль из северной части сектора Газа и вернулась обратно. В ответ танк Армии обороны Израиля обстрелял военный пост ХАМАС.
Накануне вечером израильские военные разбомбили в секторе Газа, по их собственным подсчетам, почти 70 объектов, принадлежащих вооруженным формированиям ХАМАС. Те, в отличие от предыдущих раундов противостояния, практически не отвечали, выпустив всего три ракеты по югу Израиля.
Жертвами израильских ударов стали по меньшей мере трое боевиков ХАМАС.
Что пишут зарубежные СМИ
Тем временем зарубежные СМИ пишут о ситуации в Газе, где израильская армия начала масштабную операцию в ответ на вооруженное нападение на военнослужащих на совместной границе. В пятницу появились сообщения о гибели одного израильского солдата, потери в анклаве же составили, по меньшей мере, три человека.
"Серьезная эскалация в Газе: Израиль начинает крупную атаку после того, как ХАМАС открыл огонь по военнослужащим", — говорится в заголовке газеты Haaretz. Издание отмечает, что обе стороны озабочены возможными жертвами. Живущим у границы с анклавом израильтянам "приказано", как пишет газета, оставаться поблизости убежищ и не посещать синагоги во время шабата, ХАМАС же начал эвакуацию командования.
Газета Jerusalem Post публикует заявление израильского министра обороны Авигдора Либермана, который в пятницу сказал, что "ХАМАС подталкивает Израиль к крупной эскалации, которая стала бы серьёзнее, чем операция "Нерушимая скала" в 2014 году".
Проведенная около четырех лет назад операция включала в себя, в том числе, и наземные боевые действия. Тогда погибли, по разным данным, 69 израильтян и 2141 палестинцев, а количество раненых с обеих сторон составило около 11 тысяч человек.
Издание Times of Israel приводит мнение аналитика, который считает, что в этот раз наземная операция в Газе "маловероятна". В свою очередь глава пресс-службы израильской армии Ронен Манелис отметил, что израильские военнослужащие провели на этой неделе учения, в которых также отработали "симуляцию наземного вторжения для захвата контроля над Газой".
Американское издание Washington Post пишет, что "в то время как ООН призывает к миру в Газе, администрация Трампа хранит молчание". В субботу ночью израильские газеты со ссылкой на представителя ХАМАС сообщили, что палестинское движение достигло договоренности о перемирии с Израилем, однако израильская армия никак не прокомментировала заявление.
Что известно об ударах Израиля по сектору Газа
- Израиль нанёс около 70 ударов по позициям ХАМАС.
- Армия обороны Израиля заявила об уничтожении 60 объектов палестинского движения.
- Погибли четыре палестинца.
- Ранее в Израиле сообщили о перехвате ракет из сектора Газа.
- Обострение началось после убийства израильского солдата в ходе столкновений.
- СМИ сообщили о перемирии, которое заключили представители ХАМАС с израильской стороной, официального подтверждения этому пока не было, пишет RT.