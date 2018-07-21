Ситуация в Израиле: какова обстановка, и что сообщают мировые СМИ

Израильский танк обстрелял пост боевиков в Газе в ответ на нарушение границы: Иицидент произошел после того, как правящее движение ХАМАС объявило о прекращении огня с Израилем, который накануне атаковал десятки объектов в секторе Газа в ответ на гибель своего солдата от огня снайпера.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Израильский танк обстрелял пост палестинских боевиков в ответ на нарушение границы группой жителей сектора Газа, сообщает РИА Новости.

Группа подозреваемых проникла в Израиль из северной части сектора Газа и вернулась обратно. В ответ танк Армии обороны Израиля обстрелял военный пост ХАМАС.

Накануне вечером израильские военные разбомбили в секторе Газа, по их собственным подсчетам, почти 70 объектов, принадлежащих вооруженным формированиям ХАМАС. Те, в отличие от предыдущих раундов противостояния, практически не отвечали, выпустив всего три ракеты по югу Израиля.

© AFP 2018 / Jack Guez ВВС Израиля совершили налет на объекты палестинских боевиков в Газе - армия

Жертвами израильских ударов стали по меньшей мере трое боевиков ХАМАС.

Что пишут зарубежные СМИ

Тем временем зарубежные СМИ пишут о ситуации в Газе, где израильская армия начала масштабную операцию в ответ на вооруженное нападение на военнослужащих на совместной границе. В пятницу появились сообщения о гибели одного израильского солдата, потери в анклаве же составили, по меньшей мере, три человека.

"Серьезная эскалация в Газе: Израиль начинает крупную атаку после того, как ХАМАС открыл огонь по военнослужащим", — говорится в заголовке газеты Haaretz. Издание отмечает, что обе стороны озабочены возможными жертвами. Живущим у границы с анклавом израильтянам "приказано", как пишет газета, оставаться поблизости убежищ и не посещать синагоги во время шабата, ХАМАС же начал эвакуацию командования.

Газета Jerusalem Post публикует заявление израильского министра обороны Авигдора Либермана, который в пятницу сказал, что "ХАМАС подталкивает Израиль к крупной эскалации, которая стала бы серьёзнее, чем операция "Нерушимая скала" в 2014 году".

Проведенная около четырех лет назад операция включала в себя, в том числе, и наземные боевые действия. Тогда погибли, по разным данным, 69 израильтян и 2141 палестинцев, а количество раненых с обеих сторон составило около 11 тысяч человек.

© Sputnik / Issam Al-Rimawi Эмиссар ООН призвал сектор Газа отступить от края конфликта с Израилем

Издание Times of Israel приводит мнение аналитика, который считает, что в этот раз наземная операция в Газе "маловероятна". В свою очередь глава пресс-службы израильской армии Ронен Манелис отметил, что израильские военнослужащие провели на этой неделе учения, в которых также отработали "симуляцию наземного вторжения для захвата контроля над Газой".

Американское издание Washington Post пишет, что "в то время как ООН призывает к миру в Газе, администрация Трампа хранит молчание". В субботу ночью израильские газеты со ссылкой на представителя ХАМАС сообщили, что палестинское движение достигло договоренности о перемирии с Израилем, однако израильская армия никак не прокомментировала заявление.

Что известно об ударах Израиля по сектору Газа

- Израиль нанёс около 70 ударов по позициям ХАМАС.

- Армия обороны Израиля заявила об уничтожении 60 объектов палестинского движения.

- Погибли четыре палестинца.

- Ранее в Израиле сообщили о перехвате ракет из сектора Газа.

- Обострение началось после убийства израильского солдата в ходе столкновений.

- СМИ сообщили о перемирии, которое заключили представители ХАМАС с израильской стороной, официального подтверждения этому пока не было, пишет RT.