Минобороны РФ: почти три тысячи человек вывезены из зон деэскалации в Сирии

По обобщенным данным, всего в 45 государствах сейчас находятся 6 миллионов 905 тысяч 685 зарегистрированных сирийских беженцев, из них 2 миллиона 71 тысяча 706 женщин и 3 миллиона 521 тысяча 899 детей.

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Почти 3 тысячи мирных жителей выведены из зон деэскалации в Сирии, сообщает РИА Новости.

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"Из Юго-западной зоны деэскалации выведен 371 мирный житель, из них через пропускные пункты "Кафер-Шамс" – 302 (женщин – 97, детей – 128) и "Эль-Куния" – 69 человек (женщин – 18, детей – 31). Кроме того, из Джаба Юго-западной зоны деэскалации в Идлиб Идлибской зоны деэскалации на 45 автобусах обеспечен вывод членов незаконных формирований и их семей. Всего выведено 2 459 человек, из них женщин – 652, детей – 721", — говорится в информационном бюллетене Минобороны.

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Отмечается, что всего с 27 июня Юго-западную зону деэскалации покинули 46 154 человек, из которых 6 966 размещались в лагерях беженцев "Джебаб" и "Рсас". Сейчас в этих лагерях находятся 1 792 человека (женщин — 461, детей — 708). За сутки прибыли 154 (женщин — 31, детей — 83) и 209 (женщин — 57, детей — 126) беженцев, соответственно.

"Всего с 30 сентября 2015 года в свои дома на территории Сирийской Арабской Республики вернулись 1 417 385 беженцев, в том числе 232 457 – из-за границы", — добавляется в сообщении.