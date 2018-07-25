Теракт на юге Сирии: жертвами стали 30 человек

По данным полиции, в результате теракта в городе Эс-Сувейда на юге Сирии погибли 30 человек, количество раненых уточняется.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Жертвами теракта в городе Эс-Сувейда на юге Сирии стали 30 человек, количество раненых уточняется, сообщает РИА Новости.

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Террорист-смертник в среду утром подорвал себя на рынке в городе Эс-Сувейда. Сирийская армия также предотвратила две атаки смертников группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), ликвидировав их до того, как они привели в действие взрывное устройство.

"Тридцать погибших, и (есть) раненые в результате подрыва смертника в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии", — рассказали в полиции.

Жители деревни Дума, недалеко от города, ликвидировали четверых боевиков, пытавшихся напасть на населенный пункт.