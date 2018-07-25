Ушаков: на саммите БРИКС подпишут декларацию по итогам 10 лет работы

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Лидеры стран БРИКС на саммите, который пройдет в ЮАР, подпишут Йоханнесбургскую декларацию по итогам 10 лет работы организации, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Главным документом саммита станет Йоханнесбургская декларация. В ней будут подведены итоги совместной деятельности за прошедшее десятилетие, отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию БРИКС", — сказал Ушаков, которого цитирует РИА Новости.

Юбилейный, 10-ый, саммит лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет 25-27 июля в Йоханнесбурге. Помимо лидеров пяти стран на саммит также приглашены президенты Намибии, Габона, Анголы, Сенегала, Уганды, Того, Руанды, Аргентины, Турции и Ямайки, отмечает РИА Новости.