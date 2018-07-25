Лавров: БРИКС расширяет глобальный охват

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Юбилейный, 10-ый, саммит лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проходит 25-27 июля в Йоханнесбурге. Помимо лидеров пяти стран на саммит также приглашены президенты Намибии, Габона, Анголы, Сенегала, Уганды, Того, Руанды, Аргентины, Турции и Ямайки.

"Приветствуем решение председательства пригласить в Йоханнесбург и других друзей "пятерки" из разных уголков мира, которые возглавляют влиятельные интеграционные объединения. Таким образом реализуется на практике одобренная нашими лидерами в Сямэне концепция "БРИКС плюс". Мы расширяем глобальный охват "пятёрки", формируем "внешний круг" наших единомышленников. В этом контексте она обладает хорошим потенциалом с тем, чтобы выступить уникальной площадкой для гибкого сопряжения различных интеграционных процессов", — написал глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье в южноафриканском журнале "Убунту" в преддверии саммита.

По словам министра, привлекательность БРИКС для третьих стран объясняется тем, что "пятерка" "открыта для конструктивного взаимодействия, а набор ее ценностей носит универсальный характер".

"Мы не приемлем двойных стандартов, военных интервенций, односторонних экономических мер принуждения, протекционизма и недобросовестной конкуренции. Солидарны относительно недопустимости применения военной силы для решения международных проблем. Отстаиваем основы открытой, инклюзивной, равноправной, прозрачной и взаимовыгодной многосторонней торговой системы и роль ВТО как её фундамента", — отметил Лавров.