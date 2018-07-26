На полях саммита БРИКС: Путин и Си Цзиньпин проведут встречу

Президент России Владимир Путин и лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин 26 июля проведут двустороннюю встречу на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Предполагается, что встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС пройдет в формате неформального общения за обедом.

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Темами для обсуждения лидеров станут вопросы двустороннего сотрудничества стран по всем вопросам, а также подготовка участия Си Цзиньпина в Восточном экономическом форуме, отмечает РИА Новости.

Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры, согласно договоренности, используют участие в международных форумах для проведения встреч.

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По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, одной из тем для обсуждения может стать разворачивающееся противостояние США и Китая в сфере торговли.

"Мы находимся в том моменте, когда США и Китай чуть ли не каждую неделю объявляют о новых мерах, и торговая война наращивается, дискуссия лидеров именно по торговой повестке в такой момент очень важна, чтобы координировать позиции", — сказал Орешкин.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 25-27 июля. В составе организации пять стран – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. На долю БРИКС приходится около 27% мирового ВВП. Население государств БРИКС составляет 42% от мирового, общая территория стран занимает 26% суши.