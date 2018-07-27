08:59 27 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.60
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
Wladimir Putin und Xi Jinping in China

Лидеры России и Китая обсудили международную ситуацию

© Sputnik / Sergei Guneev
Политика
Получить короткую ссылку
14 0 0

Путин и Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита БРИКС в ЮАР.

КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости. Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи в Йоханнесбурге на полях саммита БРИКС обсудили международную ситуацию и важные вопросы, представляющие общий интерес, говорится в заявлении на сайте МИД КНР, передает РИА Новости.

Сергей Лавров
© Sputnik / Valeri Melnikov
Лавров: БРИКС расширяет глобальный охват
"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели встречу в Йоханнесбурге и вместе поужинали. Лидеры двух государств провели глубокий обмен мнениями по текущей международной ситуации и важным вопросам, представляющим общий интерес", — готмечает ведомство.

От китайской стороны на встрече также присутствовали член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, глава МИД КНР Ван И, глава канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян, председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита БРИКС в ЮАР.

Юбилейный десятый саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проходит в Йоханнесбурге 25-27 июля. Помимо лидеров пяти стран, на саммит также приглашены президенты Намибии, Габона, Анголы, Сенегала, Уганды, Того, Руанды, Аргентины, Турции и Ямайки. На долю БРИКС приходится около 27% мирового ВВП. Население государств БРИКС составляет 42% от мирового, общая территория стран занимает 26% суши.

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Александр Гапоненко
    В поисках справедливости

    Защитник прав нацменьшинств в Латвии, находясь в тюрьме в Риге, просит Международный уголовный суд предотвратить его преследование со стороны Полиции безопасности.

  • Клайпеда - вид города
    Не место для дискуссий

    Депутата Клайпеды, который обвинил "лесного брата" в причастности к убийствам тысяч литовцев, обсыпали мукой.

  • Компьютер с данными
    Приватность под угрозой

    "Электронизация" эстонского государства, значительно упростившая бюрократические процедуры, породила новые опасности для личных данных граждан.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Небоскребы делового центра Москва-сити. Слева: высотное здание министерства иностранных дел РФ
Это невероятно красиво: Москва с высоты птичьего полета
Пумы
Как выглядит кошмар наяву: голодные пумы хозяйничали на крыльце дома
Владимир Высоцкий
Памяти Высоцкого: эти песни не горят, они в воздухе парят

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться