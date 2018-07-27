Лидеры России и Китая обсудили международную ситуацию

Путин и Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита БРИКС в ЮАР.

КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости. Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи в Йоханнесбурге на полях саммита БРИКС обсудили международную ситуацию и важные вопросы, представляющие общий интерес, говорится в заявлении на сайте МИД КНР, передает РИА Новости.

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"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели встречу в Йоханнесбурге и вместе поужинали. Лидеры двух государств провели глубокий обмен мнениями по текущей международной ситуации и важным вопросам, представляющим общий интерес", — готмечает ведомство.

От китайской стороны на встрече также присутствовали член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, глава МИД КНР Ван И, глава канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян, председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита БРИКС в ЮАР.

Юбилейный десятый саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проходит в Йоханнесбурге 25-27 июля. Помимо лидеров пяти стран, на саммит также приглашены президенты Намибии, Габона, Анголы, Сенегала, Уганды, Того, Руанды, Аргентины, Турции и Ямайки. На долю БРИКС приходится около 27% мирового ВВП. Население государств БРИКС составляет 42% от мирового, общая территория стран занимает 26% суши.