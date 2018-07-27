Эксперт о заявлении Гройсмана: Украина может обойтись без такого кабмина

Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал последнее заявление украинского премьера Владимира Гройсмана, о том, что Киев должен отказаться от российского газа.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Тема газа и так называемой газовой "зависимости" Украины от России превратилась в ловушку для правящих кругов в Киеве, заявил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.

© Sputnik / Miroslav Rotari Будет ли в Молдове российский газ в 2019 году

По его мнению, подобные заявления Гройсмана — ни что иное, как попытка продолжить тему, доказать Москве и собственному населению, что Киев способен выиграть в этом "газовом противостоянии".

Гройсман всячески пытается продемонстрировать, что им не нужен российский газ и якобы Россия больше заинтересована в Украине, а не наоборот, полагает Суздальцев.

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"Поэтому и появляются каждый год все новые сведения, что на Украине найдены некие огромные запасы газа — правда, потом эти запасы куда-то "деваются". Все это какая-то несерьезная политическая кампания. Если правительство Украины занимается только тем, что рассказывает России, что может без нее обойтись, то возникает вопрос, а не может ли обойтись Украина без такого правительства?", — подчеркнул собеседник.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что стране необходимо полностью отказаться от импорта газа из России.

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Украина уже продолжительное время покупает российский газ через европейских посредников.

Бывший глава департамента финконтроля Минобороны страны Максим Гольдарб подсчитал, что убытки Украины от отказа закупать голубое топливо напрямую у "Газпрома" достигли миллиарда долларов. Дело в том, что Киев переплачивает посредникам за тысячу кубометров газа от 20 до 50 долларов.