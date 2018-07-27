Трамп заявил о готовности посетить Москву

Президент США сообщил, когда может приехать в столицу России на встречу с Владимиром Путиным.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп выразил готовность приехать в Москву после того, как получит официальное приглашение. Об этом заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет РИА Новости.

"Президент Трамп надеется увидеть президента (РФ Владимира) Путина в Вашингтоне после первого числа нового года, и он готов посетить Москву после получения официального приглашения", — сообщила Сандерс.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву, но готов приехать на встречу с ним и в Вашингтон, главное, чтобы были созданы условия для работы.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Позже пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила о том, что Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон этой осенью.