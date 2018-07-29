Трамп пообещал "остановить" правительство США

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожает "остановить правительство демократов, если оно не проголосует за безопасность границ США, включающую также и строительство стены".

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Именно так американский президент высказался на своей странице в Твиттере.

"Нужно прекратить лотерею, поимку, освобождение и т.д. и, в конце концов, прийти к иммиграционной системе, основанной на заслугах. Нам нужно, чтобы к нам в страну приезжали великие люди", — написал Трамп.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2018 г.

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Ранее он подписал указ с предписанием не разлучать детей и родителей при задержании незаконных иммигрантов на границе США, если такая мера будет возможна. Этим распоряжением глава государства уступил давлению оппозиции и части своих однопартийцев.

Дело в том, что проблема отлучения друг от друга членов одной семьи спровоцировала в Штатах политический кризис. Да и дети незаконных мигрантов, содержащиеся под надзором, не могут быть переданы родственникам, которые находятся в заключении. Законодательство США также не предусматривает освобождение несовершеннолетних отпрысков арестованных мигрантов, если они были задержаны вместе со взрослыми.

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В то же время те законы о границе, которые Трамп обещал своим избирателям претворить в действие, будучи на посту президента, подразумевают арест лиц, перешедших границу нелегально.

Еще одним важным для электората Трампа предвыборным обещанием стало возведение стены на границе с Мексикой, откуда в Штаты попадает больше всего нелегалов.