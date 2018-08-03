Трамп заявил, что смог поладить с Путиным

Президент США во время выступления в Пенсильвании отметил, что нашел общий язык с российским лидером.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что смол поладить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом, как пишет The Hill, Трамп рассказал, выступая в штате Пенсильвания на митинге.

"В Хельсинки я провел замечательную встречу с Владимиром Путиным. Мы обсудили все. Мы действительно хорошо поладили", — подчеркнул президент США.

© Sputnik / Сергей Гунеев Трамп заявил о готовности посетить Москву

Американский лидер вместе с тем, комментируя реакцию в США на прошедший саммит, обратил внимание, что от него ждали "боксерского матча" с российским коллегой.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина прошли в Хельсинки 16 июля. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе. Затем американский и российский лидеры ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Следующую встречу с Путиным Трамп хочет провести в 2019 году. В ее рамках президент США надеется обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие темы.