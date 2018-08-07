Румынский министр объяснил, как надо закупать ракеты у США

БУХАРЕСТ, 7 авг — Sputnik. Министр финансов Румынии Еуджен Орландо Теодорович в интервью румынским СМИ привел пример того, как Бухаресту и Вашингтону нужно сотрудничать по вопросу закупки ракет.

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"Например, хотят американцы произвести (для Румынии — ред.) ракеты на 20 миллиардов. Мы даем слово купить треть от их числа, если их произведут в Румынии, а с остатком выходим вместе на внешний рынок", — отметил Теодорович, которого цитирует ro.sputnik.md.

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Кстати, аналогичное заявление сделала в телевизионном эфире лидер правящей в Румынии Социал-демократической партии Ливиу Драгня. К социал-демократам принадлежит также и Теодорович.

"Другие страны вернулись к преследованию национальных интересов и стали получать больше поддержки. Партнерство — это не услужение — мы все должны это понять", — заявил Драгня.