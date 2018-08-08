"Сорвался с поводка": стало известно, что произошло с Саакашвили

Спецпредставитель президента России Сергей Иванов рассказал о том, что заставило экс-президента Грузии решиться на конфликт с Южной Осетией ровно десять лет назад.

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Кондолиза Райс, которая в 2008 году была госсекретарем США, впоследствии признала, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии "сорвался с поводка". Об этом рассказал российским СМИ спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который десять лет назад занимал пост вице-премьера правительства РФ.

"Она (Райс — ред.) призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка", — сказал спецпредставитель президента.

"Красную черту не перейдет"

Иванов также рассказал, что Кондолиза Райс не раз уверяла его, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не перейдет "красную черту" в отношении Южной Осетии.

По словам Иванова, в 2007 году, когда он занимал пост министра обороны, в личных беседах Райс говорила ему, что Саакашвили никогда не решится на военные действия.

"Могу сейчас открыто признать, что Кондолиза Райс, будучи госсекретарем США, все время мне говорила в приватных беседах: "Сергей, не беспокойтесь, он (Саакашвили — ред.) красную черту не перейдет", — заявил Иванов.

Секретный план

"Еще за год до конфликта Генштаб подготовил план на случай начала военных действий в Южной Осетии, также рассказал Сергей Иванов.

"Военные, генеральные штабы серьезных государств мира не наивные люди, они всегда исходят из худших сценариев развития ситуаций", — отметил Иванов.

Несмотря на это, нападение Грузии на Южную Осетию оказалось неожиданным для российских военных.

"План у нас был, любой план он на бумаге, естественно, но там тогда сложилась такая ситуация, что мы, конечно, не ждали, что именно в этот день, в этот час так коварно, если так можно выразиться, будет это нападение", — рассказал спецпредставитель президента.

В то же время он отметил, что часть плана оказалась выполнена в точности. Речь идет о защите Рокского тоннеля, который является единственной транспортной артерией, связывающей Россию и Южную Осетию.