Письмо Трампа Путину доставлено в администрацию президента РФ

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от лидера США Дональда Трапма, где говорится о важности взаимодействия двух стран в ряде сфер, в частности, в борьбе с терроризмом.
"Для меня было честью передать письмо от президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина. В письме сделан акцент на важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов", — написал Пол на своей странице в Twitter.
I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir Putin’s administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges.— Senator Rand Paul (@RandPaul) 8 августа 2018 г.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что письмо передано российской стороне по дипломатическим каналам, однако в Кремле с ним пока не ознакомились.
"Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам. Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", — добавил Песков, которого цитирует РИА Новости.
На этой неделе в Москву прибыла делегация американских сенаторов, в которую, помимо Пола, вошли член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер. В понедельник и вторник они встретились с российскими парламентариями. Пол обсудил с депутатами ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины, а также положение арестованной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной.
Как заявил Пол, он остался доволен визитом в Россию.