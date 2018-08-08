Письмо Трампа Путину доставлено в администрацию президента РФ

Сенатор США Рэнд Пол заявил, что передал в администрацию российского лидера письмо от Трампа.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от лидера США Дональда Трапма, где говорится о важности взаимодействия двух стран в ряде сфер, в частности, в борьбе с терроризмом.

"Для меня было честью передать письмо от президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина. В письме сделан акцент на важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов", — написал Пол на своей странице в Twitter.

I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir Putin’s administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges. — Senator Rand Paul (@RandPaul) 8 августа 2018 г.

​Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что письмо передано российской стороне по дипломатическим каналам, однако в Кремле с ним пока не ознакомились.

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"Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам. Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", — добавил Песков, которого цитирует РИА Новости.

На этой неделе в Москву прибыла делегация американских сенаторов, в которую, помимо Пола, вошли член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер. В понедельник и вторник они встретились с российскими парламентариями. Пол обсудил с депутатами ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины, а также положение арестованной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной.

Как заявил Пол, он остался доволен визитом в Россию.