Американский журналист объяснил, почему Россия — друг США

Публицист Дэвид Свэнсон в статье заявил, что Россия дружественно относится к США иначе бы более явно отвечала на выпады заокеанской державы.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Россия — друг США, иначе не стала бы на протяжении десятилетий мириться с агрессией Вашингтона. Такое мнение высказал на страницах журнала Foreign Policy американский журналист Дэвид Свонсон.

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Автор перечисляет антироссийские действия США за последние сто лет. В 1918 году, напоминает он, американский контингент занял Мурманск. Во время Второй мировой войны будущий президент Гарри Трумэн предлагал помогать СССР, если будет побеждать нацистская Германия, и Германии, если верх будет одерживать Советский Союз, чтобы обе стороны понесли как можно большие потери. Кроме того, официальный Вашингтон два года отказывался открывать в Европе второй фронт, отмечает Свонсон.

После войны США и Великобритания запрещали коммунистические движения и партии, затыкали рты левым противникам нацизма и повторно устанавливали в странах, бывших ранее союзниками Гитлера, правые правительства, что, например, итальянцы называли "фашизмом без Муссолини", говорится в статье.

Во время холодной войны одним из главных источников доходов для американских оружейников и кинематографистов стала пропаганда советской угрозы, превосходства СССР в ядерном арсенале и "русских танков в Корее" — а для многих других регионов эта ложь обернулась угрозой военного конфликта, пишет журналист.

США, по мнению автора статьи, втянули Советский Союз в Афганскую войну и вооружили его противников. Вашингтон также препятствовал советским инициативам по ядерному разоружению и дипломатическому урегулированию спорных вопросов.

После воссоединения Германии США и их союзники обещали Москве, что НАТО не будет расширяться, — однако альянс очень быстро стал двигаться на восток, устраивая военные конфликты, напоминает Свонсон.

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В то же время Вашингтон открыто хвалился вмешательством в выборы в России и поддержкой правительства Бориса Ельцина, игнорируя интересы Москвы и продолжая считать ее главным врагом, добавляет журналист.

Когда Россия предлагала заключить договоры о космических вооружениях, деятельности в киберпространстве или ядерных ракетах, США всякий раз отказывались, отмечает Свонсон.

Обама попытался добиться свержения сирийского президента, а Трамп расширил масштаб американских авиаударов по этой стране. Кроме того, 45-й президент США обвинил Москву в попытке повлиять на Берлин с целью продажи Германии углеводородов, говорится в статье.

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Свонсон напоминает, что Россию бездоказательно обвиняют в причастности к крушению малайзийского лайнера на востоке Украины, в "агрессивных" перехватах американских самолетов рядом со своими границами, присоединении Крыма путем референдума и других "проступках", ни один из которых не сравнится с тем, что США делают во многих других странах.

"Так какое же отношение все это имеет к тому, что Россия — наш друг, спросите вы?" — подытоживает Свонсон и замечает, что с этим "не стал бы мириться никто, кроме друга".