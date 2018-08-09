14:05 09 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.09
  • USD16.47
  • RUB0.25
  • RON4.11
  • UAH0.61
Поиск
Флаги России и США

Американский журналист объяснил, почему Россия — друг США

© Fotolia / KLimAx Foto
Политика
Получить короткую ссылку
7620

Публицист Дэвид Свэнсон в статье заявил, что Россия дружественно относится к США иначе бы более явно отвечала на выпады заокеанской державы.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Россия — друг США, иначе не стала бы на протяжении десятилетий мириться с агрессией Вашингтона. Такое мнение высказал на страницах журнала Foreign Policy американский журналист Дэвид Свонсон.

Пресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Трампизм для Восточной Европы

Автор перечисляет антироссийские действия США за последние сто лет. В 1918 году, напоминает он, американский контингент занял Мурманск. Во время Второй мировой войны будущий президент Гарри Трумэн предлагал помогать СССР, если будет побеждать нацистская Германия, и Германии, если верх будет одерживать Советский Союз, чтобы обе стороны понесли как можно большие потери. Кроме того, официальный Вашингтон два года отказывался открывать в Европе второй фронт, отмечает Свонсон.

После войны США и Великобритания запрещали коммунистические движения и партии, затыкали рты левым противникам нацизма и повторно устанавливали в странах, бывших ранее союзниками Гитлера, правые правительства, что, например, итальянцы называли "фашизмом без Муссолини", говорится в статье.

Во время холодной войны одним из главных источников доходов для американских оружейников и кинематографистов стала пропаганда советской угрозы, превосходства СССР в ядерном арсенале и "русских танков в Корее" — а для многих других регионов эта ложь обернулась угрозой военного конфликта, пишет журналист.

США, по мнению автора статьи, втянули Советский Союз в Афганскую войну и вооружили его противников. Вашингтон также препятствовал советским инициативам по ядерному разоружению и дипломатическому урегулированию спорных вопросов.

После воссоединения Германии США и их союзники обещали Москве, что НАТО не будет расширяться, — однако альянс очень быстро стал двигаться на восток, устраивая военные конфликты, напоминает Свонсон.

Российские боевые корабли на Главном военно-морском параде ВМФ РФ.
© Sputnik / Александр Гальперин
У НАТО нервная дрожь: российские боевые корабли вошли в пролив Ла-Манш

В то же время Вашингтон открыто хвалился вмешательством в выборы в России и поддержкой правительства Бориса Ельцина, игнорируя интересы Москвы и продолжая считать ее главным врагом, добавляет журналист.

Когда Россия предлагала заключить договоры о космических вооружениях, деятельности в киберпространстве или ядерных ракетах, США всякий раз отказывались, отмечает Свонсон.

Обама попытался добиться свержения сирийского президента, а Трамп расширил масштаб американских авиаударов по этой стране. Кроме того, 45-й президент США обвинил Москву в попытке повлиять на Берлин с целью продажи Германии углеводородов, говорится в статье.

Коротченко о запуске боевой ракеты в Эстонии: лишь чудо спасло сотни людей>>>

Свонсон напоминает, что Россию бездоказательно обвиняют в причастности к крушению малайзийского лайнера на востоке Украины, в "агрессивных" перехватах американских самолетов рядом со своими границами, присоединении Крыма путем референдума и других "проступках", ни один из которых не сравнится с тем, что США делают во многих других странах.

"Так какое же отношение все это имеет к тому, что Россия — наш друг, спросите вы?" — подытоживает Свонсон и замечает, что с этим "не стал бы мириться никто, кроме друга".

По теме

Трамп заявил, что смог поладить с Путиным
Письмо Трампа Путину доставлено в администрацию президента РФ
Ермаков: плата за членство в НАТО – суверенитет
Политолог: в перспективе Турция может покинуть НАТО
Теги:
паритет, российско-американские отношения, двусторонние отношения, геополитика, Госдепартамент США, НАТО, Вашингтон, Москва, США, Россия, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Персики,архивное фото
    Дары Беларуси

    На севере Беларуси начали выращивать персики, на подходе – урожай мандаринов, инжира и бананов.

  • Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
    Безальтернативный мир

    Премьер-министр Грузии по случаю десятой годовщины августовской войны 2008 года заявил, что миру на территории страны нет альтернативы.

  • Летно-тактические учения вертолетного полка в Приморском крае
    "Аллигаторы" в Абхазии

    Вертолетная эскадрилья армейской авиации прибыла с Кубани в Абхазию для учений с подразделениями Российской военной базы и морской пехоты Черноморского флота.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Засуха на окраине городе Уолджетт, Австралия
Земля горит: ужасающие последствия "взбесившегося Солнца" попали на фото
Дети и аквариум
Невероятная реакция детей на то, что они видят в аквариуме
Лимон и вода: залог здоровья
Залог здоровья: лимон и вода

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться