Захарова: Москва займется разработкой ответных мер на последние санкции США

Внешнеполитическое ведомство РФ назвало надуманным предлог, под которым в США намерены ввести новые санкции против России, и заявило о проработке ответных мер.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Москва займется разработкой ответных мер на последние санкции США. Об этом в четверг в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© Sputnik / Alexey Druzhinin Новые санкции США: Москва ответила Вашингтону

В среду администрация США объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет этих санкций предполагает полный запрет на экспорт в РФ ряда товаров и другие ограничения, а если Россия не гарантирует неприменение химоружия в будущем, то к ней могут применить второй пакет санкций, который в том числе включает в себя возможность запрета на любой импорт из страны под санкциями, включая нефть и нефтепродукты.

Отвечая на обвинения в адрес РФ в причастности к инциденту в Солсбери, Захарова напомнила, что Россия полностью ликвидировала свои запасы химического оружия в отличие от США.

"На этом фоне эти обвинения безосновательны и выглядят просто цинично. Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позиции силы, языком ультиматумов бесполезен и бесперспективен. Российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона. На этом фоне просто причудливо выглядит подтверждение американской администрации о готовности, тем не менее, продолжать усилия по улучшению отношений с Россией", — сказала Захарова.

Она также назвала надуманным предлог, под которым в США намерены ввести новые санкции против России.