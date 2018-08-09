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НАТО

МИД РФ об инциденте в Эстонии: действия НАТО угрожают безопасности Прибалтики

© REUTERS / INTS KALNINS
Политика
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Захарова обратила внимание на то, что по инициативе НАТО некогда спокойный в военном отношении балтийский регион превращается в зону интенсивной учебно-боевой деятельности.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Последний инцидент с самолетом в воздушном пространстве Эстонии доказал, что действия НАТО в Прибалтике несут риски для безопасности региона. Об этом в четверге в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

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"Мы неоднократно говорили о том, что НАТО — блок бесполезный. Вновь наши слова нашли подтверждение, в частности — произошедший инцидент с самолетом миссии НАТО по патрулированию Балтики. Все было бы очень, наверное, комично, если бы не было столь трагично. Военная активность НАТО вблизи российский границ под надуманным предлогом защиты от некой мифической российской угрозы дает нам основания для беспокойства", — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что произошедшего следовало ждать.

"Такого развития событий следовало ожидать, ведь по инициативе именно Североатлантического альянса некогда спокойный в военном отношении балтийский регион превращается в зону интенсивной учебно-боевой деятельности, чреватой опасными инцидентами. Хорошо, что обошлось без жертв и на пути ракеты не оказался, например, пассажирский самолет. Произошедшее — еще одна наглядная демонстрация того, что действия НАТО, в том числе в Прибалтике, создают дополнительные риски безопасности и отнюдь ее не укрепляют", — заявила Захарова. 

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Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которая пролетела 80 километров и предположительно упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Эстонская авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

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Теги:
инцидент, ракета, угроза, НАТО, Мария Захарова, Эстония
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