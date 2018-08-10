Российский фрегат два часа издевался над подлодкой США в Средиземном море

Субмарина военно-морского флота США попыталась подобраться к российским подводным лодкам, но вместо этого сама оказалась на прицеле.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Американской подводной лодке не удалось скрыться от российского боевого корабля. В Средиземном море фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" успешно выследил и взял на сопровождение субмарину. В реальной боевой обстановке это означало бы для подлодки неминуемое поражение.

Субмарина типа "Огайо" пыталась уйти от преследования фрегатом в течение более двух часов. Однако ей не удалось оторваться от "Адмирала Эссена", который записал основные параметры подводного судна — они будут расшифрованы и добавлены к "акустическому портрету" подлодки.

Преследование произошло во время похода "Адмирала Эссена в Средиземном море, — для экипажа корабля оно началось в марте 2018 года, а закончилось в июле после возвращения на базу в Севастополе. По сообщению пресс-службы Черноморского флота, во время похода были отработаны действия по ведению боя одиночным кораблем и в составе группы кораблей, выполнены артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработаны противолодочные задачи.

© Sputnik / Александр Гальперин У НАТО нервная дрожь: российские боевые корабли вошли в пролив Ла-Манш

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец высоко отозвался о действиях российских моряков.

"Это очень хорошая боевая работа наших кораблей, которые смогли запеленговать вражью подлодку и заставить ее сменить позицию, — считает эксперт. — Эта подлодка пыталась скрытно проникнуть в район дислокации нашей группировки и снять тактико-технические характеристики наших дизельных подлодок – запеленговать характер ее звуков, чтобы можно было в случае реальной военной угрозы ее легко обнаружить. Ну а получилось наоборот".

В Севастополь вернулся фрегат "Адмирал Эссен" после выполнения задания у берегов Сирии pic.twitter.com/zscL4Ukj1k — Вежливые люди (@vezhlivo) 1 июля 2018 г.

​Он отметил, что этом районе постоянно дежурят американские военно-морские силы, там находится группа надводных кораблей ВМФ США. С помощью этой группировки осуществлялись ракетные удары "Томагавками" по Сирии.

Уже стал почти легендарным случай, когда российский корабль помешал американской подлодке нанести удар по Сирии, грамотно заняв боевую позицию.

An Ohio-class submarine may keep the Chinese threat at bay. https://t.co/xHQgk6RQfy pic.twitter.com/05sW8BYfSO — National Interest (@TheNatlInterest) 4 апреля 2016 г.

"Адмирал Эссен" – второй сторожевой корабль проекта 11356 (первый – "Адмирал Григорович"). Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой, зенитной артиллерией и реактивной бомбовой установкой.

I've uploaded plans for a 3-D printed Ohio-class ballistic missile submarine loaded with ICBMs. Your move Lockheed pic.twitter.com/QFW4s4GZrc — ⚓️Old Submariner🇺🇸❌ (@BerrinAndro) 31 июля 2018 г.

​Подлодка класса "Огайо" оснащена 150 тактическими ракетами "Томагавк".