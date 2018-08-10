12:07 10 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.11
  • USD16.48
  • RUB0.25
  • RON4.12
  • UAH0.61
Поиск
ARA San Juan

Российский фрегат два часа издевался над подлодкой США в Средиземном море

© AP Photo / Argentina Navy
Политика
Получить короткую ссылку
36410

Субмарина военно-морского флота США попыталась подобраться к российским подводным лодкам, но вместо этого сама оказалась на прицеле.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Американской подводной лодке не удалось скрыться от российского боевого корабля. В Средиземном море фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" успешно выследил и взял на сопровождение субмарину. В реальной боевой обстановке это означало бы для подлодки неминуемое поражение.

Субмарина типа "Огайо" пыталась уйти от преследования фрегатом в течение более двух часов. Однако ей не удалось оторваться от "Адмирала Эссена", который записал основные параметры подводного судна — они будут расшифрованы и добавлены к "акустическому портрету" подлодки.

Преследование произошло во время похода "Адмирала Эссена в Средиземном море, — для экипажа корабля оно началось в марте 2018 года, а закончилось в июле после возвращения на базу в Севастополе. По сообщению пресс-службы Черноморского флота, во время похода были отработаны действия по ведению боя одиночным кораблем и в составе группы кораблей, выполнены артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработаны противолодочные задачи.

Российские боевые корабли на Главном военно-морском параде ВМФ РФ.
© Sputnik / Александр Гальперин
У НАТО нервная дрожь: российские боевые корабли вошли в пролив Ла-Манш

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец высоко отозвался о действиях российских моряков.

"Это очень хорошая боевая работа наших кораблей, которые смогли запеленговать вражью подлодку и заставить ее сменить позицию, — считает эксперт. — Эта подлодка пыталась скрытно проникнуть в район дислокации нашей группировки и снять тактико-технические характеристики наших дизельных подлодок – запеленговать характер ее звуков, чтобы можно было в случае реальной военной угрозы ее легко обнаружить. Ну а получилось наоборот".

​Он отметил, что этом районе постоянно дежурят американские военно-морские силы, там находится группа надводных кораблей ВМФ США. С помощью этой группировки осуществлялись ракетные удары "Томагавками" по Сирии. 

Уже стал почти легендарным случай, когда российский корабль помешал американской подлодке нанести удар по Сирии, грамотно заняв боевую позицию.

"Адмирал Эссен" – второй сторожевой корабль проекта 11356 (первый – "Адмирал Григорович"). Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой, зенитной артиллерией и реактивной бомбовой установкой.

​Подлодка класса "Огайо" оснащена 150 тактическими ракетами "Томагавк".

По теме

Страшно, аж жуть: почему в НАТО боятся российского флота
Тихоокеанский флот РФ продемонстрировал свою мощь на учениях в Японском море
Как Россия одним залпом убрала с морских просторов флот США
Теги:
Средиземное море, подводная лодка, флот, ВМФ России
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Русский язык в Латвии
    Риторический вопрос

    Пользователи соцсетей решили найти ответ на вопрос, почему русские жители Латвии подвергаются критике чаще, чем иностранцы, которые скупили всю страну.

  • Рекламная кампания Вильнюс — точка G Европы
    Не то, что вы подумали

    На рекламных щитах в Лондоне и Берлине появилась реклама "Вильнюс — точка G Европы", призывающая совершить путешествие в литовскую столицу.

  • Министерство иностранных дел России
    Надо разговаривать

    Замминистра иностранных дел России Александр Грушко на встрече с новым послом Эстонии в Москве напомнил о важности двустороннего диалога.

  • Сом, архивное фото
    Президентский размер

    Белорус вытянул из Двины сома весом в 48,6 килограмма – всего на несколько килограммов меньше, чем рыба, которую поймал Александр Лукашенко.

  • Дворец президента Грузии в районе Авлабари
    "Дело о цианиде"

    Протоиерей, осужденный за подготовку убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии попросил о помиловании.

  • Американская белая бабочка
    Незваная гостья

    Начальник Государственной службы защиты растений Минсельхоза Абхазии рассказал о том, как бороться с американской бабочкой и насколько она угрожает растениям.

  • Сезонное отключение воды
    Кругом вода

    Дожди нарушили снабжение водой столицы Южной Осетии - в ближайшие дни в Цхинвале ожидаются перебои с ее подачей.

  • Русский язык в Латвии
    Риторический вопрос

    Пользователи соцсетей решили найти ответ на вопрос, почему русские жители Латвии подвергаются критике чаще, чем иностранцы, которые скупили всю страну.

  • Рекламная кампания Вильнюс — точка G Европы
    Не то, что вы подумали

    На рекламных щитах в Лондоне и Берлине появилась реклама "Вильнюс — точка G Европы", призывающая совершить путешествие в литовскую столицу.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Знаменитый сердитый кот с хозяйкой
Что умеют кошки: они влияют на правительства и захватывают мир
Кошка-героиня
Кошка спасла двухмесячного мальчика и прославилась на весь мир
10 мест на земле, где всегда лето
Десять мест на Земле, где вечное лето

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться