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Протесты в Румынии

В Румынии проходит акция протеста - митингующие выдвинули требования

© Photo: Facebook / Zara Ovidiu
Политика
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Румынские мигранты прибыли на родину, чтобы открыто и коллективно выразить свое несогласие с политикой правящей в стране партии.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. В Бухаресте, на Площади победы (Piața Victoriei), в пятницу проходит митинг, организованный Федерацией румын отовсюду.

За Ковеси и против Драгни

Первые автомобили с протестующими прибыли на площадь еще минувшей ночью. Протестующие требуют отставки правительства Румынии, будучи недовольными, в частности, принятием недавних поправок в законодательство в области юстиции, отставкой главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действиями премьер-министра Виорики Дэнчилэ, которые митингующие считают неудачными.

Также участники акции заявили, что не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгни — человека, осужденного на срок тюремного заключения.  

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Храм. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Напомним, что Драгня был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы за подстрекательство к злоупотреблению служебным положением. Решение принял в июне 2018 года Высший кассационный суд, однако оно не является окончательным. Драгню признали виновным в трудоустройстве двух человек в государственное учреждение в уезде Телеорман, хотя фактически они работали в организации СДП. Осуждающий приговор приняли двое судей коллегии из трех. Третий судья проголосовал за оправдательный приговор. При этом Драгню оправдали по обвинению в подстрекательстве к подделке документов.

Все еще впереди?

К 13.00 по бухарестскому времени (совпадает с кишиневским) на площади находилось, по данным румынских СМИ, более 200 человек, к 16.30, если судить по "картинке" онлайн-трансляции, там пребывало порядка 700 человек. Камера зафиксировала столкновения гражданских с полицией — стражи правопорядка, прибывшие на площадь, создали "живой" периметр, оттесняя митингующих. 

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Официально митинг начался в 17.00.

Отмечается, что подавляющее большинство протестующих — выходцы из Румынии, приехавшие на родину из-за рубежа специально для проведения манифестации. Граждане скандируют лозунги "Отставка!" и "Уголовники!". Они держат в руках государственные флаги Румынии.

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Жандармы, находящиеся на месте протеста, уже задержали двух нарушителей спокойствия.

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Теги:
митинг, протесты, СДП, Лаура Ковеси, Ливиу Драгня, Румыния, Бухарест, Политика
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