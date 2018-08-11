Протестующие в Бухаресте вооружаются — у полицейских отняли пистолеты

Двое жандармов, которых избили на площади Викторией в столице Румынии, лишились табельного оружия.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Пресс-секретарь жандармерии заявил, что структуры Министерства внутренних дел Румынии мобилизованы для выявления лиц, которые отняли оружие — два пистолета калибра 9 мм — у полицейских, избитых во время беспорядков на площади Викторией.

© AFP 2018 / Daniel Mihalescu Президент Румынии отреагировал на небывалые беспорядки в Бухаресте

Полиция пытается идентифировать нападавших с помощью видеокамер наблюдения, которые расположены по периметру площади, сообщает портал digi24.ro.

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Жандармерия призывает всех граждан, обладающих какой-либо информацией об этом преступлении, обращаться в полицию.

Напомним, что двое жандармов, в том числе женщина, были пойманы и избиты группой манифестантов. Полицейским удалось отбить коллег, однако в суматохе у них из кобуры пропало табельное оружие.