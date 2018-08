Посольство России пошутило над космическими войсками США

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. После заявления вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса о создании космических войск на официальной странице в Twitter посольство опубликовало твит с подписью "Доброе утро, Космические войска!" и картинкой, на которой изображена эмблема Космических сил России и ссылка на сайт минобороны РФ с информацией об этом роде войск.

​Ранее президент США Дональд Трамп потребовал выделить космические силы в отдельный вид войск в США и призвал к усилению военного присутствия Америки в космосе. Администрация Трампа не раз выражала обеспокоенность тем, что в этой сфере доминируют Россия и Китай.

Космические войска как отдельный род войск были выделены в вооруженных силах России в 2001 году. В 2011 году они были преобразованы в Войска воздушно-космической обороны, а в 2015 году реорганизованы как род войск в составе Воздушно-космических сил.

Посольство России не было первым, кто пошутил над будущими космическими войсками США. Ранее пользователи социальных сетей на все лады высмеяли проекты эмблемы космических сил США, которые представила команда Трампа.

Trump campaign asks supporters to vote for the new Space Force logo

Пользователям предложили выбрать самую лучшую из вариантов эмблем, но обращение к сетевому сообществу за советом оказалось плохой идеей. Тут же поднялся целый шквал критики, а несколько художников даже предложили альтернативные варианты эмблемы.

How do I submit a logo for this nonsense? #SpaceForce

— Jason Kayser (@JSNKSR) 10 августа 2018 г.

#SpaceForce 4 — #Trump is now seeing some of the logos that people are coming up with for his astronomically stupid idea.