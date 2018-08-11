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Космический грузовик SpaceX Dragon во время стыковки с МКС

Посольство России пошутило над космическими войсками США

© Photo: Roscosmos/Oleg Artemyev
Политика
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Российское посольство в Вашингтоне вслед за пользователями социальных сетей отликнулось шуткой на сообщения о создании американских космических войск.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. После заявления вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса о создании космических войск на официальной странице в Twitter посольство опубликовало твит с подписью "Доброе утро, Космические войска!" и картинкой, на которой изображена эмблема Космических сил России и ссылка на сайт минобороны РФ с информацией об этом роде войск.

​Ранее президент США Дональд Трамп потребовал выделить космические силы в отдельный вид войск в США и призвал к усилению военного присутствия Америки в космосе. Администрация Трампа не раз выражала обеспокоенность тем, что в этой сфере доминируют Россия и Китай.

Космические войска как отдельный род войск были выделены в вооруженных силах России в 2001 году. В 2011 году они были преобразованы в Войска воздушно-космической обороны, а в 2015 году реорганизованы как род войск в составе Воздушно-космических сил.

Посольство России не было первым, кто пошутил над будущими космическими войсками США. Ранее пользователи социальных сетей на все лады высмеяли проекты эмблемы космических сил США, которые представила команда Трампа.

Пользователям предложили выбрать самую лучшую из вариантов эмблем, но обращение к сетевому сообществу за советом оказалось плохой идеей. Тут же поднялся целый шквал критики, а несколько художников даже предложили альтернативные варианты эмблемы.

#SpaceForce 4 — #Trump is now seeing some of the logos that people are coming up with for his astronomically stupid idea. He's thinking about that request for him to leave the planet. Me might have to call the Democrats for some help.#SpaceFarce pic.twitter.com/J7MlYae8sR

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Теги:
военно-космические силы, космос, США
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