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Столкновения протестующих с полицией в Бухаресте, Румыния

Вторая нервная ночь в Бухаресте: как прошли протесты

© AFP 2018 / Daniel Mihalescu
Политика
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Тема:
Беспорядки в Бухаресте: что происходит (11)
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В субботу вечером акция протеста в центре румынской столицы прошла спокойно

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Активисты в Бухаресте призывают не давать передышки правительству Румынии и в воскресенье вечером, 12 августа, снова собраться в центре столицы, чтобы продолжить протест. В настоящий момент на площади Викторией перед зданием правительства находятся несколько десятков человек, которые провели здесь ночь.

В отличие от беспорядков, которые охватили центр Бухареста в пятницу, субботняя акция протеста прошла спокойно и без инцидентов. По сообщениям румынских СМИ, в митинге участвовали около 25 тысяч человек, которые собрались на площади Викторией за несколько часов и оставались там до глубокого вечера.

Протесты в Бухаресте
© Sputnik / Georgiana Arsene
В Бухаресте снова прошли протесты

Периодически приходили сообщения, что в толпе замечены провокаторы, и в какой-то момент на официальной странице акции протеста в Facebook появился призыв отвести женщин и детей назад, подальше от линии соприкосновения с полицией. Однако никаких инцидентов не произошло, и манифестанты разошлись по домам.

Митигующие протестовали против политики правительства Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов, требовали отставки кабинета министров и отстранения от рычагов власти лидера СДП Ливиу Драгни.

На площади находились подразделения жандармов, полиции, скорой помощи SMURD. По сообщениям СМИ, около десятка участников акции протеста почувствовали себя плохо, двое были доставлены в госпиталь.

Антиправительственные протесты прошли и в других городах Румынии, в том числе в Тимишоаре и в Клуже, где несколько тысяч человек протестовали в центре города, выразив солидарность с манифестантами в Бухаресте.

Тема:
Беспорядки в Бухаресте: что происходит (11)

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Теги:
правительство Румынии, протесты, Ливиу Драгня, Бухарест
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