Румынский жандарм жестоко избил протестующего в Бухаресте - видео

Водителю автомобиля просто не повезло оказаться рядом с площадью, на которой румынская жандармерия разгоняла манифестантов.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. "Было бы за что — вообще бы убил". В происходящем нет ничего веселого, но эта фраза из анекдота — первое, что приходит на ум после просмотра этих кадров, снятых румынским ТВ в пятницу на площади Викторией в Бухаресте, где жандармерия разгоняла антиправительственный митинг.

На видео, которое попало в кадр съемочной группы портала Digi24.ro, жандарм в специальной экипировке спокойно подходит к напуганному человеку, который явно готов выполнять все его приказы.

Мужчина с готовностью закладывает руки за голову, по внешнему виду он абсолютно не похож на зачинщика беспорядков или агрессивного манифестанта. Однако жандарм хладнокровно бьет мужчину резиновой дубинкой несколько раз по голове и рукам и валит его на землю.

Видео попало в социальные сети и вызвало шквал негодования. "Вся вина этого парня лишь в том, что он подвернулся под руку жандармам". "Зачем он его ударил, чтобы не осталось ощущения, что зря подошел?" — пишут в комментариях возмущенные пользователи Facebook.

Массовый митинг в Бухаресте в пятницу завершился беспорядками: пострадали 450 человек, 70 из них госпитализированы, в том числе 11 жандармов.



