Захарова: Запад еще не ответил за бомбардировку Югославии

Российский дипломат считает, что граждане Сербии имеют право на компенсации за последствия бомбардировок НАТО с применением обедненного урана.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Западные страны беспокоятся о гуманитарной ситуации в Сирии и пытаются обнаружить следы химического оружия, но при этом они еще не ответили за бомбардировки войсками НАТО мирных городов Сербии, заявила представитель МИД России Мария Захарова во время визита в Белград.

Во время встречи с первым вице-премьером и главой МИД Сербии Ивицей Дачичем в Белграде Захарова отметила:

"Мы видим, особенно сейчас, заявления, которые бесконечно делают западные страны в отношении Сирии, беспокоятся о том, что там происходит, постоянно ищут применение там правительством Сирии химического оружия".

При этом она выразила мнение, что западным странам следует прежде всего разобраться в том, "что они натворили" на европейском континенте и признать, что за это надо ответить.

Ранее Захарова заявила, что граждане Сербии должны получать компенсацию за последствия бомбардировок НАТО в 1999 году применением обедненного урана, так как такие компенсации уже получают военнослужащие НАТО, передает РИА Новости.

Парламент Сербии в середине мая утвердил состав комиссии, которой предстоит определить ущерб, нанесенный бомбардировками НАТО населению страны. Ранее президент Александр Вучич заявил, что применение авиацией Североатлантического альянса снарядов с обедненным ураном послужило причиной роста онкологических заболеваний в Сербии. Ожидается, что собранный комиссией материал ляжет в основу судебного иска к ряду западных стран.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов в Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.

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Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.

Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН.