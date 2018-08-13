Куда могут быть нацелены ракеты эсминца США, который вошел в Черное море

Эксперты отмечают, что вход любого американского корабля с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту (а система "Иджис" предполагает, что у нее могут быть и "Томагавки" – крылатые ракеты большой дальности), безусловно, создает напряжение.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. В Черное море в воскресенье вошел эсминец ВМС США "Карни". Об этом говорится в опубликованном сообщении 6-го флота ВМС США.

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"Арли Берк, ракетный эскадренный миноносец "Карни" (USS Carney DDG-64), вошел в Черное море 12 августа для проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе", — сказано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Эсминец ВМС США "Карни" оснащен системой противоракетной обороны Aegis. Командующий Тайсон Юнг сообщил, что "прибытие "Карни" в Черное море демонстрирует неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе".

Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

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"Вход любого американского корабля с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту (а система "Иджис" предполагает, что у нее могут быть и "Томагавки" — крылатые ракеты большой дальности), безусловно, создает напряжение. Эти крылатые ракеты могут нацеливаться на базы ракетных войск стратегического назначения в Европейской части России. Поэтому, конечно, это представляет определенную угрозу. Но я уверен, что Черноморский флот России, те войска, которые расположены в Крыму, внимательно отслеживают передвижение американских кораблей и не допустят никакого неприятного развития событий", — отметил Виктор Литовкин.

Ранее "Карни" заходил в Черное море в январе этого года. Тогда председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидат политических наук, капитан первого ранга Михаил Ненашев сообщил, что это не является дружественным по отношению к России шагом.

Эскадренные миноносцы четвертого поколения с управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк" (Arleigh Burke), к которому относится "Карни", являются самым крупносерийным типом надводного боевого корабля с полным водоизмещением более пяти тысяч тонн. Они способны выполнять задачи по предназначению в условиях высокой степени угрозы со стороны противника с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны. Эти корабли имеют на вооружении две пусковые установки системы ПРО "Иджис", которые позволяют применить до 56 крылатых ракет "Томагавк" (Tomahawk) бортового запаса, оснащаемых ядерной боевой частью. На борту корабля размещается вертолет "Си Хок" (SH-60 Seahawk). Экипаж эсминцев типа "Арли Берк" составляет более 330 человек.