Эрдоган заявил об американском "ударе в спину" Турции

Эрдоган заявил, что Анкара не намерена сдаваться после санкционного давления со стороны США.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Турецкий лидер Тайип Эрдоган рассказал об "ударе в спину" от американских властей, пишет РИА Новости.

В пятницу США объявили о двукратном повышении пошлин на ввозимые из Турции сталь и алюминий. Подобное решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

"С одной стороны, вы говорите о стратегическом союзе, с другой — бьете в спину своего партнера. Мы не можем это принять", — заявил Эрдоган.

© Sputnik / Алексей Никольский Эрдоган: США могут потерять союзника в лице Турции

Турецкий лидер обратил внимание на то, что Анкара не намерена сдаваться после санкционного давления со стороны США.

Он также рассказал о развязывании "экономического терроризма" в социальных сетях. По словам Эрдогана, турецкая прокуратура займется инициаторами подобных действий.

Кроме того, турецкий президент отметил, что Анкара продолжит развивать отношения с Москвой "с учетом своих интересов".

Ранее Эрдоган пообещал ответить на решение США повысить пошлины на турецкие товары. По его словам, Анкара намерена "повернуться к новым рынкам" и активизировать сотрудничество в рамках новых объединений.

Отношения двух стран

Ранее американский Минфин ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу из-за дела пастора Эндрю Брансона. Им запретили въезд в США, а их активы в стране заморозили.

Американского пастора удерживают в Турции с октября 2016 года. Его обвиняют в пособничестве организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, признанной в Турции террористической, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".