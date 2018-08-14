Песков рассказал о том, что обсудят Путин и Меркель на своей встрече

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин Путин и Ангела Меркель "сверят часы" по ситуации на Украине, Сирии и обсудят санкции США.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Стало известно, какие темы будут подняты на встрече президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Детали предстоящих переговоров раскрыл пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин и Меркель "сверят часы" по ситуации на Украине и в Сирии и обсудят последние действия США, заявил Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. © Sputnik / Алексей Никольский Путин встретится с Меркель

"Действительно в субботу Путин будет в Берлине, состоятся его переговоры с канцлером Меркель, они сделают заявление для прессы. Но что касается тем, то это "сверка часов" по всем важнейшим проблемам. Это, конечно, и международный круг вопросов — это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и с последствиями этих рестрикций", — сказал Песков.

"Северный поток-2" или НАТО: чья возьмет>>>

Пресс-секретарь президента отметил, что будут затронуты вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, тема реализации крупных международных коммерческих проектов.

"Я имею в виду, конечно, "Северный поток — 2" и иные вопросы, которые стороны посчитают необходимым затронуть", — заключил он.