15:34 14 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR18.79
  • USD16.52
  • RUB0.24
  • RON4.03
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков рассказал о том, что обсудят Путин и Меркель на своей встрече

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
Получить короткую ссылку
116 0 0

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин Путин и Ангела Меркель "сверят часы" по ситуации на Украине, Сирии и обсудят санкции США.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Стало известно, какие темы будут подняты на встрече президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Детали предстоящих переговоров раскрыл пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин и Меркель "сверят часы" по ситуации на Украине и в Сирии и обсудят последние действия США, заявил Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин встретится с Меркель

"Действительно в субботу Путин будет в Берлине, состоятся его переговоры с канцлером Меркель, они сделают заявление для прессы. Но что касается тем, то это "сверка часов" по всем важнейшим проблемам. Это, конечно, и международный круг вопросов — это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и с последствиями этих рестрикций", — сказал Песков.

"Северный поток-2" или НАТО: чья возьмет>>>

Пресс-секретарь президента отметил, что будут затронуты вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, тема реализации крупных международных коммерческих проектов.

"Я имею в виду, конечно, "Северный поток — 2" и иные вопросы, которые стороны посчитают необходимым затронуть", — заключил он.

По теме

Путин обсудил с Совбезом недружественные шаги Вашингтона
Письмо Трампа Путину доставлено в администрацию президента РФ
Трамп заявил, что смог поладить с Путиным
Путин: морская служба по плечу только храбрым и стойким людям
Теги:
переговоры, встреча, детали, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Донорство крови
    Вопрос крови

    Государственный центр доноров крови Латвии больше не разрешает сдать кровь для конкретного человека.

  • Клайпеда, архивное фото
    За историческую правду

    Союз ветеранов Второй мировой войны — борцов против нацизма осудил травлю депутата Клайпедского горсовета Вячеслава Титова властями.

  • РЛС в Келлавере
    Слишком быстрая ракета

    Ракета класса "воздух-воздух", по ошибке выпущенная испанским истребителем в небе над Эстонией, оказалась слишком маленькой и быстрой для местной РЛС.

  • Бокал с шампанским
    Украл, выпил…

    Под Минском возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который украл из магазина бутылку шампанского и, убегая, всю ее выпил.

  • Дом Юстиции в Тбилиси
    Усложнить жизнь

    В парламент Грузии поступил законопроект об ужесточении правил получения вида на жительства иностранцами.

  • Тактические учения на российской военной базе в Абхазии
    "Левиафану" не по зубам

    Тактические учения ВВС и ПВО России состоялись в Гудауте. Как "противник" пытался захватить берег, читайте в материале Sputnik Абхазия.

  • Давид Газзати
    Грандиозный праздник

    Помощник президента Южной Осетии Давид Газзати рассказал Sputnik о том, как в республике готовятся к 10-й годовщине признания независимости РЮО.

  • Донорство крови
    Вопрос крови

    Государственный центр доноров крови Латвии больше не разрешает сдать кровь для конкретного человека.

  • Клайпеда, архивное фото
    За историческую правду

    Союз ветеранов Второй мировой войны — борцов против нацизма осудил травлю депутата Клайпедского горсовета Вячеслава Титова властями.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Финал женской вышки 10 метров. Селин Мария Ван Дуйн, Нидерланды (8 августа 2018) Эдинбург
Смелые и красивые: яркие моменты с чемпионата Европы по водным видам спорта
Пятый пострадавший в ДТП в Калуге прибыл в Молдову
Как в Молдову доставили пятого пострадавшего в ДТП под Калугой
Успенский пост 2018
Успенский пост 2018: календарь питания по дням

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться