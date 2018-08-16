Российский фрегат отработал "Калибром" по надводной цели в Черном море

Ранее в Черное море вошел американский эсминец с пусковыми установками "Томагавков" на борту.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Российский фрегат "Адмирал Григорович" выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр" по надводной цели в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота ВМФ России.

Это первая ракетная стрельба высокоточным комплексом с борта надводного корабля в акватории Черного моря. Учения проводились в рамках плановой боевой подготовки, пояснили представители Черноморского флота.

Фрегат «Адмирал Григорович» в Чёрном море впервые выполнил стрельбу «Калибром» https://t.co/UI2kVh3xns pic.twitter.com/P0Y70kaLyu — RT на русском (@RT_russian) 16 августа 2018 г.

​Во время отработки поставленной задачи экипаж фрегата нанес ракетный удар комплексом "Калибр" по морской цели и поразил корабль условного противника, находившегося на расстоянии почти 80 километров.

Для обеспечения безопасности судоходства район стрельб был закрыт для гражданских судов. Задачу по охране полигона выполняли 11 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Черноморского флота.

© AP Photo / Argentina Navy Российский фрегат два часа издевался над подлодкой США в Средиземном море

"Адмирал Григорович" — фрегат той же серии, что и "Адмирал Эссен", который несколько дней назад прославился, выследив в Средиземном море американскую подводную лодку. Эти фрегаты вооружены крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией и реактивной бомбовой установкой.

Что такое "Калибр" — грозное оружие на суше и на море

Характеристики этой крылатой ракеты до сих являются секретными. По сведениям СМИ, дальность стрельбы "Калибрами" по морским целям составляет 375 километров, по наземным — 2600 километров.

Первым боевым применением "Калибров" стала военная операция в Сирии. В ночь на 7 октября 2015 года корабли Каспийской флотилии произвели групповой пуск 26-ти ракет 3М14 "Калибр-НК".

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Следующий удар был нанесен 20 ноября, а 8 декабря был впервые проведен пуск ракет 3М14 "Калибр-ПЛ" с подлодки "Ростов-на-Дону", находившейся в акватории Средиземного моря. Во всех случаях целями стали объекты боевиков из "Исламского государства" (запрещена в России), а точность ударов, по словам военных, составила три метра.

Как заявляли ранее в минобороны РФ, корабли с крылатыми ракетами типа "Калибр" к 2021 году составят основу российской группировки носителей высокоточного оружия.

В Черном море находится и американский эсминец

Повышенная военно-морская активность в черноморской акватории наблюдается с конца прошлой недели. В воскресенье, 13 августа, в Черное море вошел американский эсминец "Carney", оснащенный системой противоракетной обороны Aegis.

Как сообщил Шестой флот ВМС США, корабль выполняет операцию "по обеспечению безопасности на море".

Ранее этот эсминец уже заходил в Черное море в январе 2018 года. Российские эксперты сочли это недружественным шагом по отношению к России.

Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что "Томагавки" морского базирования на кораблях потенциально могут быть нацелены на базы стратегических ракет в Европейской части России".

Корабли типа "Carney" — эскадренные миноносцы четвертого поколения с экипажем более 330 человек — вооружены двумя пусковыми установками системы ПРО, которые могут быть снаряжены 56-ю крылатыми ракетами "Томагавк". На борту размещен вертолет SH-60 Seahawk.