Эксперт: США готовятся к кибервойне

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. США готовятся к кибервойне, именно с этим связана отмена президентом Дональдом Трампом директивы, ограничивающей применение кибероружия в отношении противников США, считает руководитель Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков, которого цитирует РИА Новости.

"Это закономерный процесс. США готовятся к кибернетической войне. Они намерены отвечать на кибератаки в свой адрес тем же самым", — сказал Сивков.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил засекреченную директиву его предшественника Барака Обамы, регулирующую применение кибероружия в отношении противников США.

Отмена директивы означает ослабление ограничений на кибератаки, что поможет предотвращению иностранного вмешательства в выборы и хищений интеллектуальной собственности. В Киберкомандовании США была создана специальная рабочая группа по противодействию действиям России в киберпространстве. Усиление защиты в киберпространстве было принято в США на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс в 2018 году.

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Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.