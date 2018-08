Американские СМИ рассказали, почему Россию невозможно завоевать

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Американский портал We are the Mighty ("Мы — мощные"), который специализируется на военной аналитике, перечислил ряд стран, которые, по мнению экспертов издания, невозможно завоевать. К их числу относятся Россия, сами США, Китай, Индия и Афганистан, сообщает РИА Новости.

Главной трудностью, которая мешает надеяться на успешный захват России, портал считает сильную армию, огромные пространства, суровые климатические условия, которые характерны для большинства российских территорий и специфику национального самосознания населения.

"Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику", — отмечает We are the Mighty.

"Возможным оккупантам следует помнить, что им придется сражаться буквально с "каждым русским в одиннадцати часовых поясах", — подчеркивает портал.

Невозможность захватить Китай эксперты издания объясняют 1,37-миллиардным населением страны, огромной территорией и многочисленной и технически оснащенной армией. Сложность оккупации Индии обусловлена особенностями климата и географии, а также "военно-морской стратегией", в соответствии с которой прибрежные воды Индии наполнены субмаринами, экипажи которых обучены вести подводную войну.

Афганистан, по мнению издания, невозможно захватить из-за сложного географического рельефа, невозможности "собрать" разноплеменное население в удобную для подчинения массу, а также тем, что в Афганистане отсутствует инфрастуктура, которую мог бы разрушить высокотехнологичный противник. "Нелепо запускать ракету, которая стоит полтора миллиона долларов, по кучке глинобитных хижин, запрятанных среди скал", — замечает один из экспертов.

Сами Соединенные Штаты невозможно завоевать из-за мощных Вооруженных сил, большой территории и плотной заселенности, а также из-за того, что большинство гражданских лиц владеет огнестрельным оружием, считает портал.