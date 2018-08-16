В Кремле рассказали, что обсудили Путин и Пашинян

Телефонный разговор Путина и Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил вопросы взаимодействия в общих интеграционных объединениях. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обсуждались некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также вопросы взаимодействия в общих интеграционных объединениях, в частности, в рамках ОДКБ", — говорится в сообщении.

Путин встречался с Пашиняном 14 мая в Сочи в рамках Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств-участников ЕАЭС.

Тогда президент России заявил о позитивной динамике развития российско-армянских отношений.