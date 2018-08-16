МИД РФ: Москва считает нелегитимными односторонние санкционные волны США

Во внешнеполитическом ведомстве РФ прокомментировали внесение США в санкционный список по КНДР российского портового агентства и его руководства.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Москва считает нелегитимными и бесполезными односторонние санкционные волны США. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил МИД РФ.

"Сколько бы односторонних "санкционных волн" Вашингтоном ни инициировалось (а их общее число достигло уже 55-ти), легитимности им это не придает. Акцент американских политиков на рестрикциях – это попытка скрыть их бесполезность", — говорится в комментарии ведомства в связи с внесением США в санкционный список по КНДР российского портового агентства "Профинет" и его руководства.

В МИД РФ выразили сожаление, что "санкции введены в тот момент, когда решение сложнейшей задачи денуклеаризации Корейского полуострова нуждается в плотной совместной международной работе".

В среду США внесли в список санкций из-за сотрудничества с КНДР российское ООО "Профинет" и его гендиректора Василия Колчанова. Как говорится на сайте министерства финансов США, компания предоставляла портовые услуги не менее шести раз судам под флагом КНДР, в том числе находящимся под санкциями. Также компанию обвиняют в том, что она продолжала предлагать свои бункеровочные услуги для судов под флагом КНДР после введения санкций на поставку нефти в Северную Корею.