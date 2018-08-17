Песков: Путин и Меркель сделают заявление в Берлине

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель пройдут во второй половине субботы.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Перед тем, как в Берлине состоятся переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, лидеры стран сделают заявления и обозначат круг тем, которые будут затронуты в ходе встречи, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент с рабочим визитом посетит Германию, состоятся его переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Они сделают заявление для прессы, и потом уже, во второй половине дня, они встретятся", — сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

Встреча пройдет в Берлине. До этого, напомнил Песков, президент сделает остановку в Австрии, где, уже в рамках частного визита, поприсутствует на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

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Ранее Песков сообщал, что Меркель и Путин "сверят часы" по ситуации на Украине и в Сирии и обсудят экономическое давление США.