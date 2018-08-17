МИД РФ назвал условия введения контрмер в отношении дипобъектов США

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Москва оставляет за собой право на дополнительные контрмеры в отношении дипсобственности США, если Вашингтон продолжит практику нарушений в отношении российских объектов, говорится в ноте МИД РФ, направленной в государственный департамент, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Natalia Seliverstova МИД РФ: Москва считает нелегитимными односторонние санкционные волны США

"Министерство иностранных дел Российской Федерации свидетельствует свое уважение Государственному департаменту Соединенных Штатов Америки и настоящим имеет честь выразить протест в связи с продолжающимся нарушением международного права со стороны США в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений РФ (их подразделений) на территории США (Вашингтон, округ Колумбия, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сиэтл, штаты Мэриленд и Нью-Йорк; далее — российские представительства) и их помещений", — говорится в документе.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "практическое осуществление указанных мер носило беспрецедентный характер, сопровождалось несанкционированным вторжением американских властей в помещения российских представительств, произвольным снятием государственного флага Российской Федерации, нарушением неприкосновенности их архивов".

"Российская Федерация ввиду этого была вынуждена применять на ее территории в отношении ряда американских объектов ответные меры, от которых при иных обстоятельствах предпочла бы воздерживаться. Министерство отмечает, что эти меры, тем не менее, пока не были полностью симметричными — поскольку Российская Федерация не преследует цель прекратить статус помещений дипломатических или консульских представительств Соединенных Штатов и не посягает на иммунитеты и неприкосновенность, предоставляемые таким помещениям, — и оставляет за собой право применения дополнительных контрмер, если Соединенные Штаты продолжат свои нарушения", — говорится в тексте ноты.

Ситуация с российской дипсобственностью в США

В сентябре 2017 года генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепартамента. Госдеп потребовал закрыть учреждения, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в России.

В октябре Госдепартамент признал, что снял с закрытой дипсобственности российские флаги. Москва заявила протест, назвав эти шаги очередной враждебной акцией. Впоследствии флаги вернули российским дипломатам.

В МИД расценили действия Вашингтона как надругательство над государственным символом России.