Вояж Путина: переговоры с Меркель в Германии и свадьба в Австрии

В субботу Владимир Путин по пути в Берлин, где его ждут переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заедет в Грац на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Этот визит в Австрию, уже второй за лето, — неожиданный. Молодожены не являются друзьями президента России, да и вообще у глав государств не принято посещать бракосочетания иностранных министров. В субботу на юге Австрии пройдет церемония бракосочетания 53-летней министра иностранных дел Карин Кнайсль и 54-летнего австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера, отмечает РИА Новости.

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Свадьба Кнайсль и Майлингера пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия. По сообщениям СМИ, также на бракосочетание приглашен канцлер Австрии Себастьян Курц. Всего на церемонии ожидают более чем сотню гостей. После остановки в Австрии глава российского государства продолжит свой путь в Берлин, где у него в этот же день запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Торжественная церемония пройдет в небольшой коммуне на юге федеральной земли Штирия. По данным австрийского издания Kurier, Кнайсль и ее будущий муж отправятся в ресторан в общине Зульцталь-ан-дер-Вайнштрасе в свадебном фиакре из гостиницы Gasthof Wratschko в Гамлице. Население коммуны составляет немногим более 3 тысяч человек.

Ресторан, где устраивают торжество, находится на возвышенности, из его окон открываются виды на виноградники, расположившиеся на склонах. В заведении заверили, что австрийские правоохранители обеспечат полную безопасность гостей.

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По данным Kurier, там уже несколько недель идет подготовка к свадьбе, в том числе с точки зрения мер безопасности. Так, например, в четверг гости заведения стали свидетелями работы полиции, сотрудников спецподразделения "Кобра" и федерального ведомства по защите конституции (служба государственной безопасности Австрии).

"Так продолжается вот уже пять недель. Я больше не мог держать это в секрете. Сюда прибыли сотрудники безопасности и с российской стороны, задействованы дроны", — приводит издание слова шеф-повара заведения Хайнца Прешана.

Для обеспечения безопасности будут задействованы сотни полицейских в Южной Штирии. Российская сторона сама оплачивает свои расходы. При этом Кнайсль, по его словам, берет на себя расходы на торжество, включая оплату услуг частной охранной фирмы. Расходы на задействованную полицию берет на себя австрийская сторона, но представитель управления полиции федеральной земли Штирия Фриц Грундниг пока не смог назвать точных цифр.

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По данным СМИ, приготовления к визиту Путина идут полным ходом. Ожидается, что он прибудет самолетом в Грац, время прибытия пока не известно, но ориентировочно — около полудня. Как именно президент РФ будет добираться до места бракосочетания в Южной Штирии, также пока не разглашается. Согласно данным полиции, есть несколько вариантов, для безопасности будет задействовано австрийское спецподразделение "Кобра".

Кроме того, меры безопасности будут усилены и в австрийском аэропорту Грац-Талерхоф.

МЕСТНАЯ КУХНЯ В НОВОМ ПРОЧТЕНИИ

Меню свадебного стола, как рассказали в ресторане, принимающем торжество, будет состоять из угощений традиционной местной кухни в новом прочтении, а сама невеста отведает вегетарианские блюда.

Шеф-повар Хайнц Прешан в интервью изданию Kurier также сообщал, что гостей угостят био-рыбой, свежим мясом. Из традиционных блюд Штирии гости смогут попробовать яблочный хрен и масло из тыквенных семечек.

Отвечая на вопрос, что шеф-повар сам ждет от этого дня, Прешен сказал: "Надеюсь, что не пересолю. И хотелось бы сделать селфи с Путиным".

Он также рассказал, что при разработке меню в первую очередь отталкивался от желаний жениха и невесты и специально не обдумывал меню для Путина.

На сайте ресторана представлены меню и барная карта. Посетителям предлагаются свежие салаты с овощами "прямо из огорода", закуски и супы, основные блюда, в том числе традиционного запеченного цыпленка. Отдельно в меню вынесены вегетарианские блюда — лапша со спаржей и пряными томатами, а также био-рыба с томатами, спаржей и ризотто.

ПУТИН И ДЕСЯТЬ ДОНСКИХ КАЗАКОВ

Приглашение на свадьбу Путин получил в июне, во время визита в Вену. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Пескова, Путин и раньше посещал частные мероприятия за границей. Какой подарок российский лидер преподнесет новобрачным, пока не известно. Песков обещал, что журналистам об этом расскажут позднее.

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При этом австрийские СМИ предполагают, что Путин сделает паре "музыкальный подарок". Издание Kurier со ссылкой на источники сообщило, что вместе с Путиным на свадьбу прибудут десять человек из Ансамбля донских казаков, которые, в качестве подарка от российского лидера, исполнят для молодоженов традиционные казачьи песни.

В австрийском МИД заявили, что присутствие Путина на свадьбе не повлияет на внешнюю политику Австрии, поскольку визит главы российского государства на торжество — частный. Поэтому же кремлевский пул журналистов не будет сопровождать президента России во время его пребывания в Австрии. После торжества на юге страны Путин отправится в Берлин, где состоятся переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Эксперты считают, что в присутствии Путина на бракосочетании главы МИД Австрии есть политический подтекст и желание продемонстрировать хорошие отношения между двумя странами.

Политологи также не исключают, что неофициальная встреча в Австрии важна перед предстоящими в тот же день переговорами Путина в Берлине, а сама Кнайсль может даже в день своего бракосочетания сыграть роль посредника и в неформальной обстановке передать ему какое-то послание, которое важно получить перед визитом в немецкую столицу.

Первые лица РФ иногда становятся гостями торжеств и в России. Так, в 2011 году, будучи президентом РФ, Дмитрий Медведев посетил свадьбу гимнастки Ирины Чащиной, а в 2014 году, будучи премьер-министром, – свадьбу бывшего управляющего делами президента Владимира Кожина.

Путин посещал Австрию в начале июня с однодневным визитом. Это был его первый зарубежный визит после вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок. Мероприятие было приурочено к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию. Австрийская республика в 1968 году стала первой страной в Западной Европе, которая заключила газовый контракт с СССР.