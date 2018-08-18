Путин и Меркель обсудят Сирию, Украину, санкции США и "Северный поток-2"

Президент РФ Владимир Путин в субботу в Германии на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудит урегулирование ситуации в Сирии, на Украине, санкции США и реализацию крупных международных коммерческих проектов, включая "Северный поток-2".

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. В Германию российский лидер приедет из Австрии, где он намерен посетить свадьбу главы австрийского МИД Карин Кнайсль. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поездка в Австрию будет носить частный характер. Кнайсль пригласила Путина на свадьбу во время его визита в Вену 5 июня, отмечает РИА Новости.

ПРОГРАММА

По данным официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, российско-германские переговоры пройдут в замке Мезеберг, расположенном в 70 километрах к северу от Берлина. Встреча состоится через три месяца после переговоров с Меркель в Сочи.

Перед началом переговоров Путин и Меркель сделают заявление для прессы. Песков объяснил такой необычный формат началом переговоров во второй половине дня.

"Чтобы не ограничивать себя по времени, с учетом того, что все-таки это суббота, совсем поздно делать заявления, с информационной точки зрения не совсем удобно", — отметил Песков, добавив, что при необходимости общественность будет проинформирована об итогах.

Ранее Песков заявлял, что лидеры проведут "сверку часов" по всем важнейшим проблемам. "Это, конечно, и международный круг вопросов — это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и с последствиями этих рестрикций", — сказал Песков.

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Сама Меркель накануне встречи заявила, что количество общих проблем, от Украины и Сирии до экономического сотрудничества, делает постоянный диалог с Россией оправданным. Она подчеркнула, что в Берлине хотят хороших отношений с Москвой.

"Эта рабочая встреча, от нее не надо ждать особых результатов", — отметила канцлер.

После объявления визита Путина немецкий бизнес приветствовал встречу лидеров России и Германии, рассчитывая на продолжение диалога в целях разрешения проблем и реализации новых проектов.

СИРИЯ

Переговоры Путина и Меркель будут проходить на фоне перехода Сирии к мирной жизни, возвращения в страну беженцев и формирования конституционной комиссии.

Заместитель директора по научной работе Института Европы РАН Владислав Белов считает, что Путин призовет страны ЕС присоединиться к восстановлению Сирии, так как они заинтересованы в возвращении беженцев в эту страну. По его мнению, Меркель в этом потенциально заинтересована, поскольку отток беженцев будет означать для нее и повышение рейтинга, и повышение ее капитализации как европейского политика, заинтересованного в урегулировании миграционного кризиса.

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Путин и Меркель также могут обсудить турецкую инициативу о четырехстороннем саммите Россия-Турция-Германия-Франция. В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 7 сентября в Стамбуле состоится этот саммит. По его словам, на повестке — Сирия и другие региональные проблемы. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил, что саммит может привести к появлению новых идей по урегулированию сирийского кризиса.

Однако накануне пресс-секретарь президента РФ сообщил, что пока такой встречи на повестке дня в согласованном виде нет. В пятницу высокопоставленный источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что РФ готова участвовать в организуемом Анкарой саммите, однако эта встреча согласована не всеми ее участниками.

Меркель намерена поднять на встрече с Путиным вопрос о проведении подобного саммита. "Встреча при участии Германии, Франции, Турции и России может иметь смысл, это должно быть хорошо подготовлено. Поэтому даты встречи пока нет", — сказала Меркель.

Трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран по Сирии запланирован на первую декаду сентября.

Вооруженный конфликт между властями и оппозицией продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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Предполагается, что конституционная комиссия будет состоять из делегаций сирийского правительства, оппозиции и представителей гражданского общества. Власти и оппозиция уже представили свои списки, в каждом из которых по 50 человек. Теперь нужно сформировать третью часть этого комитета, а после обсуждения всех кандидатур сформировать итоговый состав.

На встречах, состоявшихся на полях Астаны-10 в Сочи, спецпредставитель ООН по делам Сирии Стаффан де Мистура представил странам-гарантам предварительные списки комиссии и способы назначения ее членов. Спецпосланник намерен провести в начале сентября в Женеве формальные консультации с Ираном, Россией и Турцией, чтобы начать обсуждение итогового списка.

При этом пока стороны конфликта по-разному видят смысл работы комиссии. Член оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам Фирас аль-Халиди говорил ранее РИА Новости, что СКП требует новую конституцию, а не поправок к ней. В свою очередь замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявлял РИА Новости, что Дамаск готов обсудить лишь пересмотр ряда пунктов в действующей конституции.

АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ И ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

Москва намерена на переговорах обсудить и проводимую США политику санкций.

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Ранее США заявили о готовности вводить вторичные санкции против стран, которые продолжат сотрудничество с Ираном после полноправного вступления в силу первой волны санкций. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

На прошлой неделе Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума — более 7 лир за доллар. Лира укрепилась в среду и четверг на 19% после сообщения о том, что Катар намерен инвестировать в турецкую экономику 15 миллиардов долларов. Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллиона долларов.

Однако финансовую поддержку Турции лидеры РФ и Германии вряд ли будут обсуждать.

"Я не думаю, что это будет фигурировать каким-то образом, это же надо обсуждать с Турцией, как это можно обсуждать без Турции", — пояснил Песков.

Советник Института современного развития Никита Масленников считает, что Путин и Меркель не обойдут стороной вопросы перезагрузки Всемирной торговой организации.

"Нельзя сегодня не задумываться о вопросах перезагрузки ВТО. Госпожа Меркель и ранее высказывалась о том, что риски торговых войн — очень существенны, и для немцев ситуация с торговыми войнами и последующими адекватными решениями в плане перезагрузки многосторонних правил международной торговли — это вопрос принципиальный. Я думаю, это может стать предметом обмена мнениями", — предположил он.

Ряд аналитиков не исключает, что стороны затронут и проблематику расчетов в национальных валютах. Немецкий политолог Александр Рар отмечает, что Германия по-прежнему скептически относится к идее перехода на евро в расчетах с Россией, однако эта тема вполне может быть косвенно затронута на встрече.

"Возможно, Россия могла бы выступить с таким предложением, но, с точки зрения Берлина, принятие подобной инициативы станет чем-то вроде объявления торговой войны США. А немцы дорожат трансатлантическим союзником", — сказал Рар.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что этот вопрос требует проработки, и решение, если и будет приниматься, то не на этих переговорах.

"Но сигнал взаимный два лидера могли бы подать американскому руководству достаточно отрезвляющий", — добавил Масленников.

© Sputnik / Sergey Guneev Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи

СЕВЕРНЫЙ ПОТОК

Двусторонние отношения, реализация крупных коммерческих проектов на фоне угроз им от третьих стран также, по данным Пескова, станет темой обсуждения.

"Я имею в виду, конечно, "Северный поток-2" и иные вопросы, которые стороны посчитают необходимым затронуть", — отметил пресс-секретарь.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что проект "Северный поток-2" является исключительно коммерческим и не имеет политической подоплеки. По его словам, "Северный поток-2" — крупный международный проект, направленный в том числе на обеспечение энергобезопасности Европы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий. Однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Финансовый директор Uniper (один из европейских партнеров "Газпрома" по проекту) Кристофер Дельбрюк сообщил, что реализация проекта "Северный поток-2" идет по плану, в конце июля в Германии началась укладка первых труб газопровода.

"Возможно, Меркель опять скажет, что важно сохранить транзитную роль Украины, а Путин ответит, что это возможно, если будет экономически обоснованное предложение из Киева и гарантии безопасности транзита", — считает заместитель гендиректора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Германия — ключевой энергетический партнер РФ в Европе. Основные поставки газа "Газпрома" в Западной Европе идут в Германию, более того, страна продолжает увеличивать закупки российского газа. В 2017 году поставки газа в ФРГ из РФ выросли на 7,2% — до 53,4 миллиарда кубометров, и рост продолжается: за первое полугодие 2018 года РФ поставила в Германию на 12,4% больше газа, чем за шесть месяцев 2017 года — 29,5 миллиарда кубометров.

По данным Минэкономразвития РФ, за пять месяцев 2018 года объем российско-германской торговли вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 24,3 миллиарда долларов. При этом российский экспорт в Германию увеличился на 29,2%, до 13,9 миллиарда долларов, а импорт вырос на 19,9%, до 10,4 миллиарда долларов.

Положительное для России сальдо торгового баланса составило 3,6 миллиарда долларов против 2,2 миллиарда долларов за соответствующий период 2017 года. Общий объем накопленных российских инвестиций в экономике Германии по состоянию на 1 января 2018 года составляет 9,2 миллиарда долларов (включая долговые инструменты).